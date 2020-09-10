美國務院次卿傳下周訪台主持台美經濟對話 防疫比照阿札爾訪團

繼美國衛生部長阿札爾訪台後，美國國務院次卿凱斯 ‧ 克拉奇 (Keith Krach) 據傳將在 17 日至 19 日來台，親自主持台美經濟暨商業對話，外交部表示，目前還沒確定，仍在磋商階段；疫情指揮中心發言人莊人祥則指出，防疫措施比照阿札爾訪團，抵台當天須採檢一次。

近期台美關係快速升溫，阿札爾 8 月 9 日率團訪台，兩國簽署醫衛合作瞭解備忘錄；蔡政府隨即在 8 月底宣布，將開放瘦肉精美豬、30 月齡以上美牛進口，盼推動台美洽簽 BTA(雙邊貿易協定)；次卿克拉奇可望於本月 17 日率團訪台，主持台美經濟暨商業對話，若因疫情無法來台，則將改成視訊會議。

媒體報導指出，克拉奇訪台後，將入府拜會總統蔡英文，接著再出席前總統李登輝的告別禮拜。對此，府方與外交部都不願證實，僅表示目前台美雙方還在就對話形式、議題等相關工作進行磋商。

對於克拉奇訪團可望來台，在防疫計畫方面，莊人祥今 (10) 日於指揮中心例行記者會表示，確實有討論過，防疫會比照當時阿札爾來台的規格，以確保社區安全。

莊人祥說明，依照計畫，訪團出發前 7 天就要進行自主健康管理，入境時須提供登機前 3 天新冠肺炎核酸檢測的陰性證明報告，抵台當天還會再採檢一次。

指揮中心將會安排克拉奇訪團入住符合檢疫規定的飯店，在指定樓層住宿，有專用電梯，所有團員、外交部、美國在台協會 (AIT) 等可能接觸的人員要全程戴口罩。此外，會議、行程及用餐地點都要維持距離、隔板等，做好各項防疫措施。