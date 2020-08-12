美衛生部長率團參訪口罩機廠房 沈榮津盼建構台美供應鏈新模式

美國衛生部長阿札爾 (Alex Azar II) 結束訪台行，今 (12) 日下午搭乘軍機返美，阿札爾上午在行政院副院長沈榮津陪同下，參訪口罩國家隊之一長宏機械的廠房，了解即將銷往美國的口罩機組裝情形，雙方也希望能建立台美產業供應鏈新模式，邁向全世界。

阿札爾今天上午參訪長宏位於新北五股的口罩機工廠，參觀 N95 及醫療口罩機台組裝區，主要是了解即將送到美國的設備生產情形，由沈榮津、AIT 台北辦事處處長酈英傑陪同，長宏董事長呂清林也親自導覽講解。

阿札爾表示，在台灣政府與企業攜手合作下，製造出高品質的產品，台灣製造的口罩機將會賣到美國，讓川普政府能在美國當地建構大量生產口罩的能力。

呂清林受訪時指出，約有 30 幾條生產線設備的訂單，來自美國、加拿大，1 條生產線平均每日可生產約 10 萬片口罩，目前已出貨 20 幾條，今年整體訂單激增數十倍，除了美加外，也有來自英國、法國、德國、義大利、西班牙等歐洲國家的訂單，設備正陸續出貨。

外交部強調，阿札爾此趟訪台達成多項實質成果，除了與我國簽署醫療衛生合作備忘錄，也就疫苗、藥物及檢測合作等議題深入交換意見，並表達美國總統川普堅定對台友好。

此外，沈榮津今天也與阿札爾暢談我國成立口罩國家隊，透過公私協力，成功生產足夠口罩及防疫物資，協助有效控制疫情，雙方也希望未來能加強台美產業供應鏈的合作，邁向全世界。