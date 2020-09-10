由田8月營收2.58億元 創歷年同期新高

AOI 設備廠由田科技 (3455-TW) 今（10）日公告 8 月營收達 2.58 億元，較 7 月成長 15.87%，較去年同期成長 7.66%，站上今年新高，也同步創歷年同期新高，累計前 8 月營收為 12.16 億元，年減 30.87%。

由田今年以來營收逐步走穩，加上第四季為傳統設備業旺季，後市營運展望樂觀，第四季營運估將優於第三季。

由田表示，今年積極調整產品線及優化毛利率，上半年雖受疫情影響，客戶拉貨力道稍有減緩，但隨疫情趨穩、5G 帶動高階載板需求、加上面板谷底已過，由田新開發的半導體、PCB 檢測設備等銷售漸收成效，有助下半年業績。

受惠 5G 基地台、高階手機、天線軟板、真藍芽無線耳機 (TWS)、及相關終端應用增溫，由田載板及軟板檢測設備需求持續暢旺，2020 年來自 PCB 設備業務營收較去年可望倍增，由田原營收重點面板檢測設備，今年受擴廠潮暫緩影響，但仍掌握今年中國主要面板廠新設備採購與升級需求，並趁此機會進行毛利率優化。

由田主管表示，提早佈局半導體檢測、COF 檢測及 AI 智能軟體等新型態需求，產品線涵蓋完整，今年起陸續在客戶端進行測試與出貨，可望成為下一波成長動能。同時，由田逐步恢復大陸營收推進動能與人力派駐，今年下半年營收及獲利成長可期，全年毛利率可望較去年持續提升。

由田上半年稅後純益 1395 萬元，每股純益爲 0.23 元。