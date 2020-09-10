【日盛投顧】量縮反彈，類股及個股輪動

◆盤勢分析

1. 美股大漲帶動亞股周四普遍出現反彈，台股加權指數周四以高盤開出，指數在月線附近震盪，且成交量再度量縮，OTC 指數走勢則出現開高走低收黑。盤面資金聚焦高爾夫球具、電機、二線塑化及玻陶族群，終場指數上漲 83.17 點，漲幅 0.66%，收在 12，691.75 點，成交金額為 1，989.44 億元。三大法人合計買超 49.78 億元：外資買超 58.2 億元、投信買超 8.4 億元、自營商賣超 16.82 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮上漲，後續必須補量上漲化解量價背離疑慮。

(2)、均線：下檔支撐為 8/21 低點 (約 12，462 點) 附近，上檔壓力為 12，900 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 即將黃金交叉，短線仍有利持續反彈。

3. 櫃買指數下跌 0.24%，收在 165.11 點。短線支撐為 160 點附近，壓力為 171 點附近。

4. 台股選股方向可留意 5G、散熱、NB、生技、高爾夫球具、電機股。

月線附近震盪，選股不選市

1. 高爾夫球具：高爾夫球具相關廠商公布 8 月營收多數較去年同期大增，8924 大田昨日公布 7 月獲利表現，交出 0.82 億元成績，為近年來單月新高，每股稅後純益 0.99 元，周四股價開盤跳空漲停，股價再創今年新高也帶動相關族群 8938 明安盤中一度也攻上漲停，另外 8928 鉅明呈現大漲，整體族群短線上表現持續強勢。

2. 電機：1513 中興電在機電和重電兩大本業業績持續上揚，8 月營收創 1 年多以來新高，加上首次跨足營建的都更案即將銷售入帳，周四股價再度攻上漲停；1519 華城目前在手訂單超過 30 億元，近年積極布局風力發電、電動車及儲能等領域，在台北建置首座電動車充電停車場，股價周四再出今年新高。

3. 二線塑化：受惠中國及印度 PVC 需求增溫，1305 華夏第 3 季可望轉虧為盈，股價攻上漲停，另外 ABS 需求增溫、利差擴大，1309 台達化獲利大增，股價再創今年新高。

4. 操作建議：美股經過急跌後出現反彈大漲，也帶動台股周四出現反彈，但 7/28 及 8/20 長黑 K 棒的上檔賣壓仍大，我們認為短線上行情維持在月線附近高檔震盪，類股及個股輪動快速，操作上建議選股不選市，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再逢低增加持股佈局。