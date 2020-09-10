中國加快探購 美黃豆期貨收盤寫2018年以來最高

美國黃豆出口協會 (USSEC) 執行長 Jim Sutter 表示，最近全球需求強勁，美國新產黃豆的銷售創新高水準。

美國黃豆期貨價格週三 (9 日) 升至 2018 年以來最高，此前美國農業部表示，中國買家購買了 66.4 萬噸，為 7 月 22 日以來的最大單日總量。

CBOT 11 月黃豆期貨週三收高 5-3/4 美分，報每蒲式耳 9.78-3/4 美元，為連續第 12 天上漲。

Sutter 表示，未來 6 個月左右的需求前景需求相當不錯，美國農民比 1 年前甚至 6 個月前的感覺要樂觀得多。他認為，來自中國的搶購，說明美中第一階段貿易協議是成功的。

根據今年 1 月簽署的協議，中國承諾，2020 年購買 125 億美元的美國農產品，2021 年再購買 195 億美元。中國是世界上最大的黃豆進口國，進口量佔世界黃豆出口量的 60%。

Sutter 說：「我仍然相信，第一階段協議非常重要，並且執行得很好。」

儘管有人擔心，中國可能無法履行其承諾，但 Sutter 認為，這是因為人們認為協議達成後馬上會見到成果，但是，剛談完時還有很多問題和細節需要解決，中國現在正根據季節性需求，積極地購買黃豆。

他強調，隨著中國的豬群數量從非洲豬瘟暴發中恢復，黃豆需求可能還會增長。