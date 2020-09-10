【野村投信】我們不悲觀

焦點訊息：

外媒報導，美國政府正在權衡是否要對中國最先進的半導體製造商中芯國際進行制裁，將其納入商務部實體清單。對此，中芯國際正式發表聲明，表示任何關於中芯涉及軍事供應的報導均為不實新聞，並願以誠懇、開放、透明的態度與美方溝通交流，化解可能的歧見和誤解。

為求最大程度滿足華為 5nm 麒麟晶片訂單需求，台積電正 24 小時趕工以便在 9 月 14 日前交貨完畢，避免觸犯美方禁令。華為稱該系列晶片可能會是即將絕版的華為高階晶片。

經理人觀點：

大選前，川普不會停止棒打中國：

一份由美國國防承包商 SOS International 發表的報告指稱，中芯與解放軍密切合作，引來中芯或被納入商務部黑名單的聯想，大大地衝擊美國半導體與科技股表現，同步引發美股大地震。有趣的是，上週四以來美國總統川普未曾發過任何一則與股市有關的推特，使得這一連串動作背後的選舉與政治目的更加濃厚。為了訴求主流選民認同，民主黨總統候選人拜登近期已添加了反中言論，但手握行政資源的川普比起拜登更具棒打中國的實質優勢，直至 11 月 3 日投票日前都沒有必要鬆綁禁令。

但我們不悲觀，選前預料將有一波回升行情：

這段期間我們迎來了久違的回檔修正段，基於美國總統選戰策略，加上短期內所累積的可觀漲幅，不排除這波修正期橫跨整個 9 月，但回檔幅度愈深，年底前的多頭行情就愈可觀。不過投資人千萬別忘記，美股的榮枯是川普競選連任的一項重要政績，我們看好投票日前美股將啟動新一波多頭行情，催化劑可能是規模介於 1.5 兆～2 兆美元的第四輪紓困方案。

何時止跌看 Apple，NVIDIA 與 AMD：

美國科技股與大盤的乖離不小，預料仍有修正空間，將連帶影響台股投資氣氛。至於台股何時止跌，是投資人最關注的焦點。我們的觀察點放在三檔業績強勁、且與台灣科技供應鏈息息相關的美國科技股。

台股修正期的選股方向：

我們定調本波修正是多頭過渡期的合理表現，但在美中隔空交火下，我們會適度加碼美中斷鏈概念股。

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