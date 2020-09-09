活絡僵屍股交易量 證交所訂三條件篩選個股 鼓勵券商造市

搶救基本面佳，但流動性欠佳的「僵屍股」，證交所宣布將訂定三條件篩選出「優質但流動性不佳」的個股，只要參與造市的自營商符合規範，將依據門檻給予手續費優惠，最低可享 4 折折扣，相關方案預計明年 6 月上路。

台股有部分個股獲利表現佳且財務健全，但因股本小或內部持股人較多，導致流通性不及中大型股，股價也難有出色表現，也就是市場俗稱的「僵屍股」，金管會為活絡股票市場推出造市方案，希望能替這些僵屍股注入資金活水。

證交所今 (9) 日公布造市相關細節，從成交量與營運面著手，劃出三大原則篩選出符合條件的個股，成交量部分包括：個股日均成交量股數為後 30%，或是周轉率小於市場平均；至於營運面則是必須符合：年度財報 EPS 超過 2 元、沒有累積虧損，並且發放股利股息等要件。

證交所副總羅贊興指出，從這兩大面向、三原則篩選後，去年約有 82 檔流動性較低的優質股票符合相關條件，涵蓋產業多達 20 餘類，觀察新加坡 2014 年實施相關造市，估算單一個股成交量約可增加 12%。

為鼓勵券商機及參與造市，證交所加碼祭出獎勵方案，提供券商申請參與造市並根據貢獻度給予手續費優惠，折扣優惠最少 8 折，最高可享有 4 折手續費折扣。