

◆盤勢分析

1. 重量級科技股普遍上漲，美股全面收高，止住連三天跌勢，週三美股上漲，漲幅介於 1.60 至 2.89％，美股四大指數短期震盪。TESLA 大漲 10%，APPLE 回升 4%，台積電 ADR 上漲 2.69%。Tiffany 收盤下跌 6.48％，主要是法國精品集團 LVMH 周三表示將無法履行以 160 億美元收購 Tiffany 的交易，理由是美國威脅對法國產品課徵關稅，法國政府介入。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 12,300 點至 12,400 點，壓力為 12,700 點至 12,800 點。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值小於 50，短線震盪整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 160 點附近，壓力為 168 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能收復月線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為台股選股方向可留意 8 月營收優、第四季展望佳、5G、半導體、PCB、NB / 伺服器、綠能、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

5.APPLE 將於美西時間 9 月 15 日上午 10 時（台灣時間 9 月 16 日凌晨 1 時）舉行線上發表會，市場普遍預期 iPhone 12 系列將登台亮相，也可能同時發表新 Apple Watch、iPad、搭載蘋果自家 Silicon 晶片的 MacBook 等新產品，5G 版 iPhone 即將問世，出貨動能可望超越前一代的 iPhone 11 系列，整體 iPhone 第四季出貨將創單季新高，帶動整體出貨量上調，2330 台積電、3008 大立光將領軍供應鏈出征。

6. 延燒全球的新冠肺炎「疫」外為今年的 PC 產業打了根強心針。自第二季湧入的遠端辦公、遠距教學及宅娛樂等需求急單後，第三季在歐、美、亞太地區的教育大單持續爆增下，2353 宏碁以 9 月筆電出貨量估算，就僅能滿足約 3 成多的訂單需求。

7.2454 聯發科搭上教育筆電 Chromebook 銷售暴增商機。聯發科資深副總暨智慧裝置事業群總經理游人傑昨（9）日指出，旗下非手機業務飛快成長，搭載於 Chromebook 的處理器（CPU）產品出貨量將呈現數倍高速成長，將再推兩款採用台積電 6 奈米的 Chromebook 處理器搶市。

8. 晶圓代工廠聯電（2303）9 日公告 8 月合併營收 148.42 億元，世界先進（5347）公告 8 月合併營收 27.84 億元，符合市場預期。雖然美中貿易戰升溫及新冠肺炎疫情再起，但晶圓代工廠接單維持高檔，預期聯電及世界先進第三季營收均有機會創下歷史新高。至於龍頭大廠台積電（2330）將在今（10）日公告 8 月營收，預期將維持成長。

