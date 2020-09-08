首波藝FUN券帶動藝文產業2成業績 紙本券再抽出65.9萬幸運兒

文化部首波數位藝 FUN 券已使用近 5.2 億元，帶動藝文產業約 2 成業績，今 (8) 日再抽出 65.9 萬名幸運得主，生日日期為 4、6、9、11、16、18、20、30 的民眾，可獲每份 600 元的紙本藝 FUN 券，中籤率為 26%。

文化部表示，第二波紙本藝 FUN 券，原定加碼 3.6 億元預算釋出 60 萬份，8 月 31 日起開放登記註冊，符合資格者共計 253 萬 2550 人，其中逾 241 萬人前往四大超商登記，民眾反應非常踴躍。

文化部今天公開舉行抽籤，抽出日期 4、6、9、11、16、18、20、30 日，生日為這八天的民眾，即可獲得紙本藝 FUN 券，總計共有 65 萬 9068 人。

李永得表示，首波數位藝 FUN 券，截至目前，已使用近 5.2 億元，估計帶動藝文產業約 2 成的業績。第二波已盡力盤整出最多的預算，但經費真的有限，超出近 6 萬人的部分，文化部會全數買單。

紙本票券分為 100、200、300 元各 1 組 QR Code 及條碼，民眾進行藝文消費時，只要讓店家掃取，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成，同樣可用於看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片等，使用期間至明年 2 月底止。