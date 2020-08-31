紙本藝FUN券限量60萬份 三大族群今起開放登記

文化部祭出第二波紙本藝 FUN 券，每份 600 元、共計 60 萬份，今 (31) 日開放登記，銀髮族、未成年及身心障礙者三大族群可持健保卡至四大超商註冊，或準備讀卡機上網登記，截至 9 月 6 日晚間 9 點止，為避免系統塞爆，文化部呼籲民眾採身分證字號尾數單雙分流。

第一波藝 FUN 券約發行 210.7 萬份，自 7 月 22 上路，全台書店、電影院、藝文場所等皆可使用，根據統計，目前已使用約 4.5 億元，購買書籍、雜誌約 2 億元、電影 1 億多元、表演藝術約 5000 萬元，文化部長李永得估計，第一波藝 FUN 券使用率可達 9 成，未使用金額仍有約 8 億元。

由於銀髮族、未成年及身心障礙者為手機弱勢族群，文化部特地再盤點出 3.6 億元經費，推出 60 萬份 600 元紙本藝 FUN 券，無須綁定手機即可註冊與使用，希望延續消費買氣。

文化部說明，民眾前往超商事務機插入健保卡，填入聯繫資料後，再領取小白單即完成登記。文化部強調，此次登記註冊長達 1 周，建議民眾可採身分證字號單號於周一、三、五，雙號於周二、四、六，星期日皆可登記的分流方式，至超商或網站登記註冊。

文化部提醒，已抽中數位藝 FUN 券的人，不得申請紙本藝 FUN 券，但兩券可合併使用。文化部將於 9 月 8 日中午 12 點公開抽籤抽出 60 萬人，幸運抽中的民眾，可於隔日開始領券，使用至明年 2 月 28 日止。