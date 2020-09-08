【袁志峰專欄】科技股跌幅過大 可趁低吸納

9 月 8 日推介 - 雲鋒金融 (376), 上日收市 $3.37

1) 股市前景

中國 8 月外匯儲備及貿易數據理想，有利港股後市表現。昨日港股跟隨 A 股下跌，恒指跌幅尚算温和，科技股跌幅則較大，但短線已有吸納價值，投資者可考慮相關 ETF 例如南方恒生科技 (3033)。

今天推介是雲鋒金融 (376)，該公司以今年 6 月底每股帳面值 3.17 元作價，配售新股與兩個主要股東集資約 20 億元。由於馬雲間接控制雲鋒金融，預料配股會引發投資者憧憬收購活動，有利股價短期表現。公司今年上半利盈利 1.09 億元，按年增長 12%，市值 108 億元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 74 點，早段急升至 24908 點或升 213 點，隨後受 A 股下跌影響而反覆回落，最低見 24476 點，收報 24589 點，跌 105 點或 0.4%。成交額按日跌 26% 至 1582 億元。港股通南向淨買入減至 40 億元，是連續 13 日淨買入，9 月至今累積淨買入 173 億元。

藍籌股 10 升 38 跌 2 持平。友邦保險 (1299) 漲 6%，是表現最佳藍籌。其次是中石化 (386) 及中銀香港 (2388)，皆升逾 2%。今日起加入恒指的藥明生物(2269) 和阿里巴巴 (9988)，以及恒安國際(1044) 是最弱藍籌，皆跌逾 3%。

大型科技股全線下跌。美團 (3690) 瀉 5%，其餘 5 隻最大科技股跌 1%-3%。恒生科技指數急跌 4.6%，成份股 2 升 28 跌。微盟 (2013) 及易鑫 (2858) 升幅少於 1%。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 分別瀉 23% 及 14%，是表現最差成份股，其次是手機股丘钛科技 (1478) 及比亞迪電子(285)，分別跌 9% 及 7%。

板塊方面，半導體、手機、軟件、濠賭、醫藥及中資券商股跑輸大市。舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 跌逾 2%。中生製藥 (1177) 及石藥 (1093) 跌逾 2%。金山軟件 (3888) 及金蝶國際 (268) 跌 4%-5%。中信證券 (6030) 及中金公司 (3908) 跌 3%-4%。5 大濠賭股平均跌 2%。航空股逆市做好。中國三大航空股升 4%-7%。

周一上証指數低開低走，以接近全日低位收市，收報 3292.59 點，跌 1.9%。深証成指跌 2.7%，科創 50 指數跌 2.4%。滬深兩市總成交逾萬億元 (人民幣，下同)。北向資金淨賣出 55 億元，是連續 6 日净賣出，9 月至今累積淨賣出 197 億元。

3) 上日美股市況總結

美國周一假期，美股休市。截至本港時間今早 7 時 15 分，道指及標指期貨分別上升 0.9% 及 0.6%。

4) 宏觀 / 行業訊息

中國海關總署公布，以美元計價，8 月出口按年增長 9.5%，高於市場預期增長 7.5%；進口按年下跌 2.1%，遜於市場預期增長 0.2%。8 月貿易順差 589.3 億美元。(信報)

中國人民銀行公布，8 月外匯儲備為 31646 億美元，按月增加 102 億美元，連升 5 個月。(信報)

5) 新股訊息

昨天首日招股的福祿控股 (2101) 獲多間券商合共借出約 138 億元孖展額，相當於公開發售超購 154 倍。(信報)

樂享互動 (2707) 已通過上市聆訊，傳最快將於周三招股，計劃集資 2 億美元。(蘋果日報)

6) 個股訊息

雲鋒金融 (376) 公布，以每股 3.17 元，分別向主要股東 Jade Passion 及 MassMutual，配售約 4.85 億股及 1.6 億股，合共集資 20.4 億元。配售價較昨日收市價 3.37 元折讓約 5.9%。完成配股後，由馬雲、虞鋒間接控制的 Jade Passion 持股增至 47.3%，而美國萬通人壽保險旗下的 MassMutual 持股維持在 24.8%。(蘋果日報 / 信報)

長城汽車 (2333) 公布，8 月汽車銷量 8.94 萬台，按年增長 27.4%；首 8 個月累計已售 56.29 萬台汽車，按年跌 9.8%。(信報)

信德集團 (242) 行政主席何超瓊增持股份，披露權益顯示，何超瓊 9 月 1 日及 9 月 2 日以平均價 2.7163 元及 2.7159 元購入信德 212.4 萬股，涉資約 576.9 萬元，其所持權益由 24.77% 增加 0.07 個百分點至 24.84%。(蘋果日報)

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