仁寶醫療跨大步 血糖機、手持超音波設備布局效益明年發酵

代工大廠仁寶 (2324-TW) 近年持續擴大智慧醫療事業版圖，除將新設第二座醫療實驗室，瞄準細胞治療技術外，轉投資逾 5 成的勤立生技、奔騰智慧生醫，也分別鎖定三合一血糖檢測、手持式超音波裝置商機，預期明年效益可望發酵，其中，血糖機已供不應求計畫擴廠、手持式超音波則可望在年底拿到 FDA 認證。

仁寶在 2015 年入股勤立生技，取得約 51% 持股，強化自有品牌百捷 (BeneCheck) 血糖機製造設計販賣，隨著集團資源挹注，勤立約從三年前開始轉虧為盈，因應未來醫療檢測需求，勤立也推出三合一檢測機，包含檢測血糖、總膽固醇、尿酸。

勤立市場涵蓋歐洲、東南亞、中國、中東、台灣等地，現階段三合一血糖檢測機已在歐洲上市販售，在疫情帶動下需求超過供給，勤立近期也規劃在林口廠區擴充產線，據了解，除了勤立外，台灣還有聿新也不局多功能血糖機。

另一方面，仁寶也看好手持式超音波設備商機，去年入股奔騰智慧生醫，持股 52%，主打防水、蓄電力、易攜帶檢測、價格等特性，瞄準遠距、長照、偏鄉、戰時商機。

據了解，奔騰設計的手持式超音波檢測設備，由仁寶旗下神寶醫資進行推廣販售，產品已正在取得 FDA、TFDA 等認證許可，力拚年底前拿到、明年放量生產，並已有廠商接洽，計畫導入試驗。

仁寶近年持續擴大醫療事業布局，從 2014 年起轉投資至少逾 10 家生醫相關公司，投資金額逾 20 億元，預期今明兩年，醫療事業雖然營收貢獻仍低，但成果將開始發酵，仁寶同時也積極設立醫療實驗室，除內湖總部、與高醫合作外，瑞寶也計畫在內湖陽光診所後方再新設第二座醫療實驗室。