MAX 737返航在即 分析師：長期來看 可考慮趁低點買進波音

一位華爾街分析師建議，由於 737 MAX 飛機即將返航，投資者可以考慮再次買進波音 (BA-US) 股票。

波音週五上漲 1.35% 至 171.05 美元。因新冠疫情仍為航空股阻力，今年迄今波音股價下挫 48%。

Edward Jones 分析師 Jeff Windau 將波音評級自「持有」調升至「買進」，但沒有設定目標價，意味著「未來 3 到 5 年內，該估值具有吸引力且總回報潛力高於同業平均。」

Edward Jones 採用長期觀點來推薦股票，而大多數華爾街目標價都是反映分析師對未來 6 至 12 個月的展望。

「我們看好波音對 737 MAX 取得的進展，因為近期已經完成在監管機構下的試飛。」他說。

美國聯邦航空管理局 (FAA) 最近完成一系列試飛，海外監管機構也正在試飛 737 MAX，評估波音是否已解決先前在 5 個月內導致 2 次摔機的問題。

自第二次摔機後不久，去年 3 月中旬起全球 MAX 飛機就遭禁飛，波音耗費數月修復飛機，並相信能在 2020 年底前返回商用。

Windau 以長期眼光檢視疫情，「雖然因新冠疫情，航空產業近期恐仍會大波動，但我們相信未來幾年交機量將成長，從而改善現金產生量。」

儘管看漲聲音浮現，但華爾街其餘分析師並不熱衷於波音股票，追蹤波音的分析師中，僅約 40% 給予買進評價，低於道指成分股平均 58% 分析師給予買進評級的比例。

在第二次摔機前，給予買進的分析師比例約 80%，且當時分析師平均目標價約 450 美元，比現行股價高出不少。