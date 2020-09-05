華爾街料博通後勢看俏 明年初可望調升股息10%

在週四盤後發布優於預期的財報和財測後，博通 (AVGO-US) 是週五科技股一大亮點，收漲 3% 以上至 362.95 美元。博通週四宣布季度派息不變，但不只一家調研機構認為還有調升空間。

博通午盤一度上漲 4.4%，成為 PHLX 半導體指數中漲幅最大的股票，但因大型科技股走跌，該指數仍下滑 1%，為連續第二日收低。

博通是蘋果 (AAPL-US) iPhone 的 Wi-Fi 晶片供應商，也是其他行動設備的半導體供應商，這是博通的關鍵業務，但今年蘋果宣布延後推出新 iPhone，意味著高通要等到下個會計年度才會看到營收大幅成長，而這成長本來可以早點到來。

博通也為其他許多手機客戶生產 5G 晶片，由於越來越多手機搭載 5G，此業務將大有可為。Raymond James 分析師 Chris Caso 預計，博通第四財季整體無線晶片事業將成長 50%，且在 2021 財年第一季 (1 月止) 實現進一步成長。

摩根大通分析師 Harlan Sur 週五報告指出，5G 設備的引入將使手機內的晶片使用量提高約 40%，例如觸控器和連接晶片，博通很可能未來 3 年內瓜分該業務一大部分。

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 週五報告指出，該季度表現強勁，可能已經解決了投資者對公司數據中心銷售等問題的擔憂。

「針對某些投資者的擔憂，博通各方面都實現了成果，且對 1 月的季度還提供了無線領域紮實的可見度。正如我們多月來在追蹤蘋果的報導內所述，雖然 iPhone 5G 的採購仍然紮實且偏高，但博通還有其他強勁的產品週期，尤其是在雲端 / 網絡方面。」

RBC 分析師 Mitch Steves 週五調高其目標價，自 400 美元調升至 410 美元，主張博通的網絡業務表現優於預期，且博通對其無線業務的描述令投資者有一些正面的東西可盼望。

「博通 7 月止的季度財報紮實，10 月止季度財測優於預期，我們認為整體結果是穩定的，因為市場的預期較弱，尤其是與網絡相關的預期，其表現會高於預期。」

博通要面臨的挑戰是龐大的負債，截至 7 月底止的一季，其債務總額為 440.2 億美元，但 Arcuri 指出，博通正持續積極的償還債務。

博通可能提高股息

博通週四宣布，季度派息每股 3.25 美元，與先前維持不變，但至少一家調研機構認為，博通有調升的空間。博通財務長 Thomas Krause 也說年底時公司將重新評估派息。

Truist 證券週五研究報告指出，「儘管新冠病毒仍在，博通仍可能提高派息 10%，因為博通多元化的授權業務似乎可能讓自由現金流提高 10%，因此明年初可望調高派息 10%。」

華爾街絕大多數喜歡博通股票，在所有追蹤該股的分析師中，26 位給予買進評級、5 位建議持有，僅有 1 位認為該賣出，平均目標價為 393.27 美元，即較週五交易價格有近 10% 的上漲空間。

博通今年迄今股價上漲 14％，而美國費半指數同期漲幅 18%。