台股挫逾百點失守月線 外資大提款 三大法人賣超237.5億元

美國科技股周四引爆殺盤，台股今 (4) 日開盤同步跳水，一度挫近 200 點，直接摜破 5 日線、10 日線及月線三道關卡，蘋概三王震盪走弱，但在台幣強勢升值下，跌勢逐漸收斂，終場下跌 120 點，收在 12637 點，成交值 2305 億元，三大法人合計賣超 237.54 億元。

台股周線再度翻黑，觀察籌碼面，外資再度反手賣超 236.04 億元；投信則買超 6.44 億元；自營商與外資同調，今日賣超 8.02 億元，三大法人合計賣超 237.54 億元。

蘋果股價暴跌 8%，拖累蘋概股今日走勢，台積電終場下跌 1.6%，收在 429 元，跌破 5 日線及月線；大立光終場前獲低接買盤進駐，跌幅收斂至 1%，收在 3655 元；鴻海也有 1% 的跌幅。其他蘋概股如國巨、玉晶光、台虹、和碩、緯創、建準、茂林 - KY 等，跌勢也相當重。

聯發科早盤跳空開低，但由於旗下 5G 旗艦晶片天璣 1000C 獲 LG 採用，利多消息激勵股價一度翻紅，終場收平盤，站穩 600 元之上。高價股方面，祥碩今日打入跌停，收 1525 元，創波段新低；信驊、譜瑞 - KY、旭隼、鈊象、緯穎賣壓也相當沉重。

宅經濟帶動筆電拉貨動能，顯卡需求也連帶受惠，預估 Graphics DRAM 第四季價格易漲難跌，華邦電今日股價漲 4%、旺宏同步走揚；不過，南亞科昨日公布 8 月營收，年減 6.73%，寫近半年低點，股價下挫近 1%。

觀察其他盤面焦點，台玻大漲逾 5%，帶動玻璃類股逆勢勁揚逾 4%，冠軍、和成及凱撒衛等個股也相對抗跌。買盤持續鎖定貨櫃雙雄，長榮、陽明今日尾盤同步拉高，上漲逾 3%，台驊投控則大漲逾半根停板。生華科新冠肺炎新藥人體試驗在美傳出捷報，股價持續漲停，逾 1.6 萬張買單高掛。

法人表示，大盤陷入泥淖，多空消息紛雜，12800 點本周多次得而復失，指數上檔空間受限，盤面仍以個股表現為主，建議投資人操作持續短多為主，聚焦第 3 季、下半年營運展望成長，且利多題材發酵的個股。