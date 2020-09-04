〈電商旺季前哨戰〉99購物檔期開打 富邦媒估業績可增35%

99 購物節即將來臨，各大電商業者將此定位為雙 11 大檔前哨戰，富邦媒 (8454-TW) 表示，預估 momo 99 狂買節暖身業績先成長 35%；創業家 (8477-TW) 則是積極強化行動網購布局，受惠今年電商滲透率攀升，今年 99 購物節檔期銷售動能樂觀，可望是歷年最好的一次。

富邦媒表示，99 購物節將為下半年度網購旺季揭開序幕，今日起開始進行暖身活動，規劃八大品類商品優惠輪流上陣，隨著宅經濟已逐漸成常態，預估光是暖身促銷可先帶動業績較去年同期成長 35%。

創業家則積極強化行動網購布局，除了攜手銀行進行策略聯盟，並與 Global Mall 環球購物中心跨界合作，正式進駐至環球購物中心 App 首頁，期許透過跨平台通路串聯互利共好，為電商旺季提前完成優勢布局。

樂天市場行銷部部長魏鴻斌則指出，今年 99 購物節向全站發放樂購券，是樂天市場史上首次為金條推出 9 折優惠，預期買氣相當樂觀。

從樂天市場歷年 99 購物節銷售數據來看，高單價的品項在促銷之際受到青睞，約有 30% 以上超過萬元的商品是在組合優惠超過 9 折的情況下售出，尤其智慧型 3C、珠寶等商品較受歡迎，挹注營收動能可期。