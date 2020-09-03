台電新發電機組逾千億元工程案 萬年清取得廢水處理系統訂單

台灣積極發展綠能及提振內需，大型工程火車頭帶動效果逐步顯現中，中鼎 (9933-TW) 集團攜手美商奇異拿下台電高達千億元的「興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程」案後，廢水處理業者萬年清 (6624-TW) 也取得標案中的廢水處理系統訂單。

這也是萬年清積極布局海內外廢水處理商機的重要成果之一，有助改善以往海外地區營收占比超過 7 成以上的狀況；萬年清主管指出，今年第一季受疫情影響，全球隔離封鎖政策下，國際廠暫緩資本支出，萬年清轉向積極佈局台灣市場。

今年以來鋼聯 (6581-TW) 加緊改善生產效率，針對新增的強化水處理設備開標，由中部環工業者萬年清得標，設備工程進入完工階段。而鋼聯 100% 轉投資的台鋼公司，水處理設備也由萬年清供應。

萬年清主管表示，中鼎與奇異拿下全台電台中電廠及興達電廠工程標案，其中廢水處理系統工程也由萬年清負責，雙方首次就水處理工程專案開啓合作契機，除首次合作的大型電廠標案，雙方也針對台灣其他產業擴建案廢水處理系統同步接洽，依萬年清的水處理專業效率及多年優異實績經驗，此次標案合作後，將為日後合作創造新契機。

此外，萬年清在海外市場部分，日前接獲台商橡膠業下游大廠於越南新設廠訂單，最快今年底開始認列營收，此橡膠業下游客戶預計在越南投入第二期新廠，以及舊廠廢水處理設施，均由萬年清負責，