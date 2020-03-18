萬年清去年獲利年增近1成 擬配2元現金股利

環工業者萬年清 (6624-TW) 今 (18) 日公布最新財報，去年稅後純益 5431 萬元，創新高，年增 9.51%，每股純益為 3.61 元，擬配發每股 2 元現金股利，低於上一年配發的 2.22 元，萬年清股東會將於 6 月 10 日召開。

萬年清 2019 年合併營收 4.71 億元、年增 22.85%，毛利率 32.41%，年減 2.85 個百分點，稅後純益 5431 萬元、年增 9.51%，每股純益為 3.16 元；毛利率下滑是因去年統包工程收入占比，大於技術設備工程收入占比。

萬年清主管表示，去年全年營收創新高，主要來自越南市場貢獻，顯示近年積極佈局越南市場有成，在台商生產基地轉移或加碼投資越南之後，萬年清越南市場營運占比由 2018 年的 9%，提高至 2019 年的 57%；中國市場營運占比則從 65% 降至 7%，越南成為去年營收最大市場。而印度、印尼及台灣市場占比分別為 8%、3% 及 25%。

萬年清主管指出，目前正積極與世界水回收獨步技術的以色列廠商洽談合作，進軍龐大水回收市場。且近年來積極佈局電廠排煙脫硫廢水除硼處理工程，廢水處理系統處理效率可以符合硼濃度小於 5mg/l 之環保要求，隨著政府環保稽核力道增強，將可應用在許多燃煤電廠、汽電共生廠廢水的處理，且目前已有相關實績，在除硼廢水處理市場上具有領先優勢，可望增添營運成長動能。