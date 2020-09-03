〈新光金法說〉二公主吳欣儒法說會初登場 為金控打第二隻腳態勢浮現

新光金 (2888-TW) 今 (3) 日召開法說會，二公主吳欣儒第一次以金控總經理身分首度對外主持會議，不過初次亮相相當低調，未致詞也未發表公司展望；不過今日法說會上，除了核心子公司新光人壽維持穩健發展，新光金更釋出新光銀行年底前將推出智能理財平台的消息，外界預料，與吳欣儒積極推動數位金融有很大的關係，此外新光金明年也將強化增資銀行，頗有為金控打第二隻腳的態勢。

新光金董事長吳東進今 (2020) 年 6 月 19 日宣布卸任金控董座，交棒給愛女吳欣儒，8 月底甫交接走馬上任金控總經理的吳欣儒，初登場處女秀獻給今天的法說會，法說會前接受媒體拍照時，原本一併邀請新光金副董事長李紀珠合照，但李紀珠推遲對吳欣儒表示「妳才是主角。」

不只李紀珠低調，進入法說會後，吳欣儒也維持一貫低調作風，未致詞也未發表展望，僅介紹每位出席法說會的新光金控一級主管，接著由代理發言人暨副總李超儒進行簡報，會後吳欣儒也未受訪即快閃離開。

從營運展望來看，新光銀行延續成長趨勢，財富管理收入及投資收益分別較去年同期成長 3.1% 及 89.9%，合併稅後純益達 29.6 億元，較去年同期提高 18.8%。資產品質穩健，逾放比為 0.19%，呆帳覆蓋率為 666.08%。

李超儒表示，新光銀行上半年財富管理收入達 12.2 億元，較去年同期提升 3.1%，銷售動能來自基金及海外有價證券，手續費收入分別較前一年成長 26.7% 及 32.9%。下半年將聚焦投資類商品銷售，並搭配分期繳及外幣保單，以提升財富管理收入。

值得一提的是，新光銀行預計於年底前推出智能理財平台，並配合網路行銷及信用卡活動，吸收新資金及開拓新客源。外界多認為，與吳欣儒在數位金融這塊近年著墨很深，帶領新光銀行啟動一系列的數位化革命有很大關係，尤其吳欣儒交接時給自己上任後的幾大首要任務中，就曾提及「數位轉型與優化體驗，在符合監理制度下，運用科技創新，提升效率。」

不僅如此，新光金財務長徐順鋆也表示，今年增資壽險後，明年則將強化銀行，預計要對銀行增資 30 億元，主要因為銀行總資產已經突破兆元，且現金股利可上繳，對金控發股利有幫助，因此明年會強化增資銀行的部分。