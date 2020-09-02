【日盛投顧】指數月線震盪，OTC指數相對強勢

◆盤勢分析

1. 美科技股持續創高，但亞股周三普遍出現拉回震盪，台股加權指數周三以高盤開出，指數一度攻上月線，但月線之上解套賣壓仍沉重，且成交量始終無法放大，導致盤勢呈現開高走低震盪，不過 OTC 指數走勢相對加權指數來的強勢。盤面資金聚焦風電、IC 設計、電源供應器及鋼鐵相關個股，終場指數下跌 3.78 點，跌幅 0.03%，收在 12，699.5 點，成交金額為 2，086.51 億元。三大法人合計賣超 43.01 億元：外資賣超 50.27 億元、投信買超 8.11 億元、自營商賣超 0.85 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮回檔整理，後續必須補量上攻。

(2)、均線：下檔支撐為 8/21 低點 (約 12，462 點) 附近，上檔壓力為 12，850 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 死亡交叉，短線仍須提防再回測季線。

3. 櫃買指數上漲 0.75%，收在 167.59 點。短線支撐為 163 點附近，壓力為 171 點附近。

4. 台股選股方向可留意 5G、IC 設計、石英元件、生技、風電股。

中小型題材股輪動，選股不選市

1.IC 設計：龍頭股 2454 聯發科因傳出 AMD 尋求合作及歐系外資調高目標價等利多，周三股價出現跳空上漲反彈，另外全球 NB 觸控板與觸控螢幕 IC 廠 2458 義隆因客戶不斷追加訂單，周三股價呈現放量上漲，傳輸介面 IC 大廠 4966 譜瑞 - KY 股價攻上漲停。

2. 電源供應器：受惠居家辦公和遠距教學趨勢，帶動 NB 換機潮和升級潮，造成電源供應器出現供貨吃緊，3078 僑威股價連續飆漲，周三再度攻上漲停，3540 曜越、3325 旭品及 2431 聯昌維持高檔強勢，周三股價再度上漲。

3. 鋼鐵：國際鋼價回穩加上隨著政府推動公共投資、電子業建廠及台商回台投資，以及營建業積極推案，推升鋼筋需求，鋼筋、H 型鋼大廠 2006 東和鋼鐵股價持續走高，股價再創今年新高，帶動相關鋼鐵股呈現反彈，2007 燁興攻上漲停。

4. 操作建議：美科技股持續創高，但台股由於成交量始終無法放大消化上檔賣壓，我們認為短線上行情維持在月線附近高檔震盪，操作上建議切勿追高殺低，選股不選市，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再逢低增加持股佈局。