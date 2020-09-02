台積電軟腳 台股虎頭蛇尾月線得而復失 跌3點收12699點

美股周二收高，帶動台股今 (2) 日早盤上漲近百點，衝破月線及 12800 點關卡，可惜買盤追價意願不足，高檔賣壓隨之出籠，台積電由紅翻黑，指數上下震盪達 156 點，終場下跌 3.78 點，收在 12699.5 點，成交值 2079.56 億元。

觀察權值股表現，台積電盤中遭遇調節賣壓，由紅翻黑，終場下跌 0.4%，收 433 元，5 日線得而復失；股王大立光則持續上攻，強勢上漲 3.5%，收 3650 元，扮演撐盤要角；鴻海仍一路在平盤附近遊走，終場前獲買盤敲進，上漲 1%，收最高 77.8 元；金融族群仍是空方狙擊目標，富邦金、玉山金等皆跌逾 1%。

市場傳出，超微有意與聯發科合作打造電腦晶片組，帶動聯發科股價攻高，一度站上 600 元大關，終場上漲 3.4%，收在 596 元；IC 設計股金麗科受惠中國去美化自製晶片題材，今日亮燈漲停；微控制器 (MCU) 廠新唐完成收購 Panasonic 旗下半導體事業 PSCS，股價強勢上漲近 8%；高速傳輸介面晶片廠譜瑞 - KY 獲外資持續看好，股價亮燈漲停。

光電股買氣強強滾，由光學鏡頭廠大立光領漲，玉晶光、亞光、今國光也有 3-6% 的漲幅；圓展受惠視訊、宅經濟商機，下半年營運持續看好，帶動今日股價亮燈漲停。太陽能廠也再度吸引買盤進駐，達能、碩禾、茂迪、元晶、太極均攻上漲停。

記憶體大廠美光 (Micron) 9 月 14 日後確定停止供貨華為，台廠訂單空缺須盡速找尋其他廠商填補，受利空消息影響，旺宏、南亞科、華邦電股價均走弱，終場下跌 1-3%。