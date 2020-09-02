日本自民黨總裁選舉14日投開票 菅義偉呼聲高

日本執政的自民黨為了選出安倍晉三的繼任人選，正式決定於 9 月 14 日進行投開票。截至目前，岸田文雄政調會長及石破茂元幹事長，已決定出馬競選黨魁。菅義偉官房長官也於週三 (2 日) 上午，於內閣會議後的記者會表達競選意願，預料他將於同 (2) 日傍晚召開記者會正式宣布參選。

根據《路透社》週三 (2 日) 報導，自民黨於 2 日下午決定，將於 8 日發出選舉告示，並於日本時間 9 月 14 日下午 2 點，於參、眾兩院召開議員總會來進行總裁 (黨魁) 選舉的投開票。

由於新冠肺炎 (COVID-19) 的緣故，選舉期間也將利用網路來取代過去的街頭演說。

這次選舉省略了黨員投票，也引發黨員等的不滿。自民黨也獎勵日本全國 47 個都道府縣的各個黨部，於選前來向黨員們進行投票的意向調查，且在財務上給予援助。

自民黨的青年局於 2 日時，在網路上進行意見交換，認為這回不得不實施簡易選舉的原因，是由於黨員名簿的數位化作業延誤所導致，有改革上的必要。

關於這次自民黨的總裁選舉，岸田文雄與石破茂元都於 9 月 1 日宣布參選。菅義偉於 9 月 2 日上午的內閣會議後，明確表示會在當天內召開記者會來作出說明。

根據目前所得知的消息，獲得黨內多數派系支持的菅義偉，當選的呼聲最高。