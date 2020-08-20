臉書視訊通話設備Portal將廣納Zoom等各家視訊會議app

臉書週三 (19 日) 宣布，Zoom (ZM-US) 等多個視訊會議 app 再過幾週將加入其視訊通話設備 Portal。

今年 9 月起臉書的視訊通話設備 Portal Mini、Portal 和 Portal + 將增加 Zoom、BlueJeans、LogMeIn 的 GoToMeeting 以及思科 (CSCO-US) 的 Webex 視訊會議 app，且未來 Portal TV 也會添加這些 app 。

增加這些熱門視訊會議 app 應能大力推廣 Portal 的使用，這是臉書除了 AR 耳機 Oculus 以外的少數硬體之一。

由於新冠病毒大流行，越來越多人因防疫限制而改為居家辦公，視訊會議 app 的使用程度大幅提高，根據 app 分析公司 Apptopia，Zoom 手機 app 5 月時擁有活躍用戶 1.73 億人，較 3 月時僅有 1400 萬人的水準大幅提升。思科執行長 Chuck RobbinsWebex 今年 5 月的財報電話會議上透露，4 月 Webex 有 5 億人以上用戶，生成 250 億份會議記錄，是 2 月數量的 3 倍。

臉書 2018 年推出首款 Portal 設備，但大眾因擔憂隱私問題，最初難以獲得採用，直至居家防疫需求上升才開始暢銷。

目前 Portal 可透過臉書旗下的 Messenger、WhatsApp 以及臉書商業溝通軟體 Workplace 來進行視訊通話。

Zoom 週三下跌 1.19% 至 273.51 美元，臉書小漲 0.1% 至 262.59 美元。