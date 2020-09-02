錯過飆股Zoom？這8檔新冠受益股可望是「Zoom 2.0」

Zoom 週一公布 7 月底止的財報意外強勁，原因是投資者低估了新冠疫情和全球經濟轉型對該公司帶來的動力，這令 Zoom 週二大漲 40% 以上，成為該公司上市以來表現最棒的一天。

資安軟體公司 CrowdStrike ( CRWD-US ) 週二大漲 14.28%，登上 52 週新高點。週三盤後該公司將公布第二季財報，先前預計營收介於 1.858 億 美元 至 1.903 億 美元 之間，每股虧損 (非 GAAP) 從 2 美分到損益兩平， CrowdStrike 預計，截至 1 月份的全年營收為 7.612 至 7.726 億 美元 ，每股虧損 (非 GAAP) 從 5 美分至 8 美分。

企業軟體公司 Zuora ( ZUO-US ) 大漲 8.3%，該公司專門提供企業轉型成訂閱制的全面性解決方案。 該公司週三盤後也將發布第二季財報。Zuora 預計，營收總額介於 7250 萬 美元 至 7500 萬 美元 之間，非 GAAP 每股虧損 7 至 8 美分。

軟體開發生產工具平台供應商 PagerDuty ( PD-US ) 週二大漲 12.18%，週三盤後也將發布第二季財報。PagerDuty 預計營收介於 5000 萬 美元 至 5100 萬 美元 之間，非 GAAP 虧損每股 6 美分至 7 美分，全年營收總額在 2.04 億 美元 至 2.13 億 美元 之間，非 GAAP 虧損每股 25 美分至 30 美分。

受惠遠端辦公需求，協同作業溝通軟體 Slack ( WORK-US ) 週二大漲 4.45%，該公司本月 8 日將公布第二季財報，估計營收總額介於 2.06 億 美元 至 2.09 億 美元 之間，非 GAAP 每股虧損 3 美分至 4 美分。全年營收將在 8.55 億 美元 至 8.7 億 美元 之間，非 GAAP 每股虧損將在 17 美分至 19 美分之間。

Coupa Software ( COUP-US ) 週二大漲 5.1%，登 52 週新高點。該公司軟體用於業務支出管理的全球技術平台 T 本月 8 日將公布第二季財報，預計營收介於 1.18 億 美元 至 1.19 億 美元 之間，非 GAAP 的每股獲利為 6 美分至 8 美分。全年營收預計在 4.89 億 美元 至 4.91 億 美元 之間。