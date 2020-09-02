錯過飆股Zoom？這8檔新冠受益股可望是「Zoom 2.0」

Zoom 週一公布 7 月底止的財報意外強勁，原因是投資者低估了新冠疫情和全球經濟轉型對該公司帶來的動力，這令 Zoom 週二大漲 40% 以上，成為該公司上市以來表現最棒的一天。
沒能慧眼識英雄，錯過了視頻通訊軟體公司 Zoom (ZM-US)？《巴倫》羅列了這 8 家可望成為「Zoom 2.0」的企業，雖然這些公司尚未公布季度財報，但跡象顯示他們確實已因新冠疫情而受益良多：
資安軟體公司 CrowdStrike (CRWD-US) 週二大漲 14.28%，登上 52 週新高點。週三盤後該公司將公布第二季財報，先前預計營收介於 1.858 億美元至 1.903 億美元之間，每股虧損 (非 GAAP) 從 2 美分到損益兩平， CrowdStrike 預計，截至 1 月份的全年營收為 7.612 至 7.726 億美元，每股虧損 (非 GAAP) 從 5 美分至 8 美分。
企業軟體公司 Zuora (ZUO-US) 大漲 8.3%，該公司專門提供企業轉型成訂閱制的全面性解決方案。 該公司週三盤後也將發布第二季財報。Zuora 預計，營收總額介於 7250 萬美元至 7500 萬美元之間，非 GAAP 每股虧損 7 至 8 美分。
軟體開發生產工具平台供應商 PagerDuty (PD-US) 週二大漲 12.18%，週三盤後也將發布第二季財報。PagerDuty 預計營收介於 5000 萬美元至 5100 萬美元之間，非 GAAP 虧損每股 6 美分至 7 美分，全年營收總額在 2.04 億美元至 2.13 億美元之間，非 GAAP 虧損每股 25 美分至 30 美分。
電子簽名龍頭公司 DocuSign (DOCU-US) 週二大漲 20%， 登上 52 週新高點。該公司專司打造覆蓋文件生命周期所有階段的全套服務解决方案，週四將公布第二季財報。該公司預計營收將在 3.16 億美元至 3.2 億美元之間，全年營收將在 13.13 億美元至 13.17 億美元之間。
受惠遠端辦公需求，協同作業溝通軟體 Slack (WORK-US) 週二大漲 4.45%，該公司本月 8 日將公布第二季財報，估計營收總額介於 2.06 億美元至 2.09 億美元之間，非 GAAP 每股虧損 3 美分至 4 美分。全年營收將在 8.55 億美元至 8.7 億美元之間，非 GAAP 每股虧損將在 17 美分至 19 美分之間。
Coupa Software (COUP-US) 週二大漲 5.1%，登 52 週新高點。該公司軟體用於業務支出管理的全球技術平台 T 本月 8 日將公布第二季財報，預計營收介於 1.18 億美元至 1.19 億美元之間，非 GAAP 的每股獲利為 6 美分至 8 美分。全年營收預計在 4.89 億美元至 4.91 億美元之間。
雲端資安業者 Zscaler (ZS-US) 週二大漲 11.1%，登 52 週新高點。該公司本月 9 日將公布第四季財報，預估營收介於 1.17 億美元至 1.19 億美元之間，非 GAAP 的每股獲利在 2 美分至 3 美分。