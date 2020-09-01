台股站上12700點 三大法人聯手買超51.8億元 外資終止連3賣

台股今 (1) 日早盤走勢震盪，但在台積電、聯發科、大立光等電子族群強勢反攻下，帶動指數走強，終場上漲 111 點，收在 12703 點，成交值略縮至 2156 億元，外資終止連 3 賣，三大法人聯手買超 51.82 億元。

觀察籌碼面，外資昨日大賣 157 億元後，今日轉為買超 38.32 億元，終止連 3 賣；投信同步轉為買超 4.72 億元；自營商買超 8.77 億元，三大法人合計買超 51.82 億元。

台積電領軍衝鋒，上漲約 2%，收在 435 元，一舉站回月線；大立光同步回神，股價強彈逾 4%，來到 3525 元；聯發科也擺脫連日頹勢，大漲 3.6%，收在 576 元；聯電漲逾 3%、國巨漲逾 1%、台達電漲近 1%。

ABF 載板三雄今日重啟漲勢，南電獲外資青睞，股價再度攻上漲停，景碩、欣興也漲逾半根停板，帶動整體 PCB 股走勢，金像電、華通、定穎、精成科等漲勢也相當強勁。

光電股今日表現強勢，類股指數漲逾 3%，其中，市場傳出蘋果將把原先 iPad 訂單轉由台廠觸控雙雄代工，激勵 TPK-KY 股價攻上漲停，GIS-KY 業成也大漲逾半根停板。面板雙雄友達、群創，今日雙雙放量勁揚 3% 上下。

法人認為，目前指數位於歷史高檔區，市場投資人居高思危，短線、當沖比重逐步提高，因此，易造成助漲助跌現象，若欲操作強勢股，須留意資金比重控管，短線可留意指數能否儘速站回月線。