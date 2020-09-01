跌夠了！超越肉類大漲 花旗調升評級、目標價

超越肉類 Beyond Meat (BYND-US) 週一收高 3.7%，係因獲得先前看空的花旗分析師 Wendy Nicholson 調升評級。

她 7 月時給予 Beyond Meat「賣出」的評級，目標價 123 美元，低於當時約 134 美元的交易股價，7 月底進入 8 月初後，Beyond Meat 觸及她的目標價，接著基本上走勢持平，遠遜於同期上漲 13% 以上的 S&P 500 表現。

如今，她表示情況已經好轉，因此不再看跌。

在進入 7 月時，Beyond 股價反映許多好消息，讓今年迄今股價漲幅約莫 77%。在全球新冠病毒肆虐之際，其高於預期的零售銷售推升了股價，因此投資人就只剩下要面對經濟重新開放和大眾不再儲糧後的狀況。然而，近幾週對 Beyond 來說，一切仍然良好。

Nicholson 在其調升評級的報告中指出，「在尼爾森追蹤頻道中，Beyond 的年成長率仍在 60% 以上，我們注意到，尼爾森沒有追蹤俱樂部商店通路，但這個通路讓 Beyond 第二季銷售成長強勁。」

零售力道持續強勁也是該公司股價積極的因素之一。她也樂觀看漲 Beyond 對網路銷售所做的努力。Beyond 近期開設了一個直接面向消費者的網站，即 DTC。「我們最初對該公司的擔憂之一就是該公司缺乏 DTC 通路。我們認為 DTC 會是成長的良好來源，無論是從新冠疫情期間或者疫情過後更長期來看。」Nicholson 補充。

Nicholson 的目標價自 123 美元提高至 141 美元，高於現行股價，但評級僅調升至「持有」，因此僅溫和看漲，她沒有將該檔股票推薦給客戶。

然而，對 Beyond 股票來說，「買進」反而是少見的評級，因為追蹤其股票的分析師中僅有 20% 給予等同「買進」的評級，遠低於道指成分股約莫 55% 分析師喊買的比例。此外，分析師對該公司的平均目標價為 121 美元，也低於現行股價。

分析師似乎難以為其估值，以 2021 年預估銷售額計算，Beyond 目前本益比約 11.5 倍，對食品公司來說，這個本益比已經很高，雖然 Beyond 的成長確實也較同業快速。

Beyond 週一上漲 4.83 美元或 3.69%，收 135.85 美元。