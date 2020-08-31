疫情促發市場劇烈波動 期貨今年成交量可望創新高

新冠肺炎疫情使今 (2020) 年資本市場波動劇烈，也推升期貨市場交易量，金管會主委黃天牧今 (31) 日表示，期交所目前共有 300 項商品掛牌交易，上半年日均量達 150 萬口，今年全年日均量可望創新高，而夜盤交易比重推升成交量功不可沒。

期交所董事長吳自心也表示，今年到 8 月 28 日為止，期貨交易口數已超過 2.3 億口，全年有機會超越 2018 年的 3.08 億口，改寫新高紀錄。

期交所今日舉辦「第 6 屆期貨鑽石獎頒獎典禮」，黃天牧致詞時表示，期貨市場在我國資本市場中扮演非常重要角色，今年上半年日均量達 150 萬口，相較於往年最高日均量 125 萬口，今年日均量可望創新高。

其中，夜盤交易在 2017 年上線後，夜盤交易占日盤比重只有 5% 多，今年 6 月已占日盤比重 41%，夜盤交易比重推升成交量功不可沒，顯見國內交易人透過夜盤進行交易及避險需求日益增加。

黃天牧進一步指出，期交所近年來在推動夜盤交易、建置店頭衍生性商品集中結算、動態價格穩定措施、推出臺灣永續期貨等創新商品及多面向努力下，使台灣期貨市場穩定成長，今年交易量可望再寫新猷。

吳自心也表示，今年到 8 月 28 日為止，期貨交易口數已超過 2.3 億口，希望全年有機會超過 2018 年的 3.08 億口，再拚新高。而在法人參與部分，今年上半年，包括證券、期貨、保險以及投信投顧，對衍生性金融商品的操作都有較深刻的認識，在業界帶動下，讓法人參與期貨市場比重有進一步提升，法人參與期貨市場的比重已達 52.85%，較去年小幅成長。