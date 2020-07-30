〈群益期貨〉川普民調落後 只能靠「疫苗戰」翻身

7 月 21 日歐盟峰會通過 7,500 億歐元紓困方案，週一 (7/27) 共和黨提出美國第五輪金額一兆美元的新刺激方案的第一部份細節，川普卻說連他自己都不支持共和黨財政刺激方案的部份細節，更何況是民主黨，美國財政部長穆欽則表示白宮與民主黨就經濟法案存在極大的差異。民主與共和兩黨雙方目前都在打假球，在「玩」選戰策略，支票都開得很大張，若無法通過再把罪責歸究在對方，因此差異的存在是必然的，這也可能是未來行情的變數。

昨 (29) 日聯準會會議聲明變化不大，但沒有變化就算是好的變化，至少寬鬆的立場或慣性不變；川普自己也承認疫情可能還會更糟，因此資金派對還會繼續開下去，撒錢還不會結束。

年底選戰的另一個戰場是「疫苗」戰，川普表示將在創紀錄的時間內研製新冠疫苗，但聯準會主席鮑威爾卻表示我們需要對疫苗抱持最好的希望，同時為最糟糕的狀況做好計劃；言下之意，一旦疫苗有好的結果，可能就是聯準會準備退位的時候，這可能也是 7 月聯準會 FOMC 會議會後聲明變化不大的原因，畢竟市場真正關注在 9 月的會議。

9 月會議後，即將面臨的是秋冬的來臨，疫苗研發的結果除了會影響新冠肺炎能否受到控制外，必然也將影響到年底的美國總統選情。

註：年底美國總統的選情在 5 月底的佛洛伊德事件是影響的關鍵, 拜登的聲勢上揚, 川普的聲量下降，期間不論發生中國通過港版國安法，川普反制或現在在進行的領事館戰，都沒有改變民調的傾向。

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