元大S&P原油正2自10月起恢復淨值跌幅計算 小心下市風險

台灣首檔原油期貨槓桿 ETF－元大 S&P 原油正 2 ETF(00672L-TW)，將自 10 月 1 日起恢復適用平均單位淨值跌幅達一定比率計算，也就是說，最近 30 個營業日 (自 8 月 19 日到 9 月 30 日止) 的基金平均單位淨值若低於 2 元，元大投信將申請終止信託契約。

金管會之前對期信基金祭出「豁免條款」，也就是，若因為金融市場異常波動，可申請豁免 30 個營業日平均淨值低於 2 元的下市清算標準。

目前元大 S&P 原油正 2 ETF 因申請金管會的豁免機制，所以在今年 9 月底前可適用「豁免條款」，暫時免於下市；不過此豁免條款即將到期，元大投信今 (19) 日宣布，原油正 2 將於 10 月起恢復適用淨值跌幅計算。

依據元大投信官網統計，元大原油正 2 近 30 個營業日的平均單位淨值為 0.89 元，元大投信表示，元大原油正 2 是否申請清算，仍需視 8 月 19 日到 9 月 30 日止 30 個營業日基金平均單位淨值是否低於 2 元而定。

元大投信進一步指出，縱使符合申請終止信託契約的門檻而提出申請，但基金並非一經申請終止信託契約就立刻下市清算，仍有必要的下市清算作業期間，該作業期間內投資人仍可以進行交易，提醒投資人應密切注意該檔基金的平均單位淨值變化，及市場相關的公告訊息。

元大投信指出，若元大 S&P 原油正 2 ETF 於 10 月第 1 個營業日（即 10 月 5 日）觸及終止信託契約的門檻，該公司將申請終止信託契約。