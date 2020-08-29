斷捨離！傳AT&T有意出售DirecTV DISH合併有望 盤後雙雙大漲

《華爾街日報》報導披露 AT&T 可能出售 DirecTV 業務，投資人認為這可能會重新引發 Direct TV 和其衛星電視服務最大敵手 Dish Network 合併的相關討論，AT&T (T-US)、 Dish Network (DISH-US) 週五盤後雙雙上漲。

根據報導，AT&T 已聘請高盛 (GS-US) 商議將衛星電視服務 DirecTV 出售給私有股權買家的可能性，潛在買家包括阿波羅全球管理公司和投資公司 Platinum Equity。

AT＆T 拒絕對此報導發表評論。

AT＆T 於 2015 年以 490 億美元收購 DirecTV，但此交易卻一直未能發揮原預期的作用。AT&T 當時認為買下 DirecTV 可以建立其整體影視訂閱戶基礎，降低其節目成本，但近年來 DirecTV 訂閱人數驟減，因為消費者轉為收看串流影視，例如 Netflix (NFLX-US)、亞馬遜 (AMZN-US) Prime Video 和迪士尼 (DIS-US) Hulu、Disney + 等。

外界常猜測，DirecTV 最終可能會與其衛星電視服務最大敵手 Dish Network (DISH-US) 合併。2002 年，美國聯邦通訊委員會 (FCC) 以違反競爭為由，阻止兩者研擬中的合併案，該案由 Dish 東家 EchoStar Communications 提出，而 DirecTV 當時則為通用汽車 (GM-US) 子公司 Hughes Electronics 所經營。

《華爾街日報》指出，Dish 執行長 Charlie Ergen 常表示，這兩家公司合併是不可避免的，投資者則認為 AT&T 可能出售 DirecTV 的報導是正面訊號，因為這可能會重新引發合併討論。

AT&T 週五收高 0.47% 至 30.04 美元，盤後續揚 1.2%，報 30.42 美元；DISH 收高 0.32%，盤後大漲 6% 以上至 37 美元。