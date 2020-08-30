台股驚險守住月線 資金觀望轉攻生技、傳產低價股

台股盤勢受電子科技股價修正震盪，失守月線但守住周線，法人認為，受科技股短線疲乏影響，大盤向上空間不大，預期資金將轉進低基期的生技、傳產，但因少了電子股撐盤，盤勢呈現狹幅區間整理機率大。

台股在資金行情挹注下，收在 12728.85 點，周線驚險收紅，富蘭克林華美投信認為，台股雖有資金行情支撐，但類股輪動快速，短線電子股高檔整理，但傳產與生技醫療類股接棒，短線操作以選股不選市為要。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，儘管大盤指數空間不大、但不同產業類股仍有表現機會，先前受疫情影響拖累實體消費類股不佳，但跟隨歐美疫情緩和，實體店面消費有望復甦，包括自行車、運動器材、高爾夫球具等可望靠拉貨效應支撐股價表現。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸進一步分析，不論美國或台灣科技相關類股仍具領軍向上的作用，看好的趨勢不變下，有關 5G、高速運算、網路通訊、資料中心等仍具有領先趨勢，雖短線漲幅稍微停頓，但長線應可期待第 4 季旺季行情加持，驅動股價上攻。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股受美國大選、美中貿易議題延續及地緣政治等的不確定性，持續干擾盤勢，使得大致上即呈現橫向盤整格局，以收盤指數位置來看，近一周收盤高低點差距僅約 119 點，顯示整理、觀望意味漸濃。

廖哲宏認為，部分權值股短線上面臨漲多調節壓力，部分盤面資金轉往有基本面支撐、且評價面仍有表現空間可期，或具有落後補漲潛在機會的族群。

展望未來，富蘭克林華美投信認為，短線大盤指數或許空間不大，不過，中小型股相對於大型股漲幅機會較高，但也要留意中小型股或許波動風險較大。