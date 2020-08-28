外資鎖定低價股 買超前十股價均低於百元 買超金額近30億元

台股今 (28) 日受權王台積電走弱影響，終場下跌 68.46 點或 0.53%，收在 12728.85 點，摜破所有短天期均線；外資期現貨同步做空，大賣權值股，資金持續轉進低價股，買超前十名股價均低於百元，買超金額近 30 億元。

三大法人今日合計賣超 61.06 億元，外資賣超 62.46 億元，投信轉賣 2.65 億元，終止連五買，自營商則轉買超 4.04 億元；期貨方面，外資大減多單 2698 口，多單未平倉口數減至 3 萬口以下，約 27859 口。

觀察外資動向，低價股持續獲外資青睞，前十名股價均低於百元，除偏好漲價題材個股，也因美股來到歷史新高附近，大買富邦 VIX 進行避險、張數達 3.3 萬張，位居買超之冠，其餘如聯電、長榮航、榮成、欣興，外資買超張數皆超過萬張。

外資賣超方面，則狙擊大型權值股、先前漲多與產業前景出現雜音的個股，包括台積電、統一、和碩、友達、群創、金像電、耀華等，賣超張數皆在 5000 張以上，值得注意的是，外資今日賣超台積電達 66.24 億元，相較賣超台股 62.46 億元多，顯現其他個股仍獲外資青睞。

投信、自營商也有志一同買進低價股，包括榮成、正隆、友達、長榮、華航、元太等，日月光則呈現土洋對作，投信買超 1000 張，外資賣超 5000 張。

投信賣超鎖定 ABF 載板、水泥族群，包括欣興、南電、景碩、亞泥與台泥等，調節張數約 900 至 2000 張；自營商則將資金撤離面板族群，包括群創、彩晶、友達，合計張數達 1.5 萬張。