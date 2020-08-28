歐元區8月份經濟景氣指數續升至87.7 優於市場預期

根據歐盟委員會在週五 (28 日) 發布的報告顯示，在受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，出現創紀錄的低迷後，8 月份歐元區經濟景氣指數 (ESI) 連續第 4 個月成長，續升至 87.7，超越市場預期。

數據顯示，8 月份歐元區經濟景氣指數從 7 月份的 82.4 飆升至 87.7，高於經濟學家平均預期的 85.0，不過，仍低於今年 2 月份的 103.4。

持續上升的趨勢證實了該地區經濟正逐步回升，主要受惠於服務業樂觀情緒所推動，8 月服務業景氣指數連續第三個月上升，續升至 - 17.2，優於市場預期的 - 24.4，也優於 7 月份的 - 26.2。

此外，工業和零售業的信心指數也有所提高，8 月份工業景氣指數連續第四個月回升至 - 12.7，高於市場預期的 - 14.3，也高於 7 月份的 -16.2。8 月份零售業信心指數為 - 10.5，高於 7 月份的 - 15.1。

在歐盟最大的經濟體中，法國、荷蘭和德國的經濟景氣指數均有所改善，義大利也有所上升，但在西班牙卻有所下降，西班牙 8 月的經濟景氣指數從 7 月份的 90.6 下跌至 88.1。

另一方面，歐元區 8 月份消費者信心指數從 7 月份的 - 15.0 小幅回升至 - 14.7，但仍低於其長期均值 - 11。

根據研究機構 Sentix 先前的報告顯示，8 月歐元區投資人信心指數，由 - 18.2 上升至 - 13.4，優於預期的 - 15.2，是連續第四個月上升。不過，指數仍保持低迷，表明該區域經濟在仍處於衰退當中。Sentix 董事總經理 Patrick Hussy 表示，從數據上來看，經濟復甦的進度緩慢。