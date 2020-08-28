美前Fed官員：若疫情管控不當 美國經濟恐陷雙底衰退

新冠肺炎疫情 (COVID-19) 對美國經濟帶來嚴重衝擊，前亞特蘭大聯準會 (Fed) 主席 Dennis Lockhart 在週五 (28 日) 表示，美國經濟在第三季有望從上一季的萎縮中反彈，但是，如果疫情的爆發得不到有效的管控，美國經濟很可能陷入雙底衰退 (double dip)。

Lockhart 在接受媒體採訪時，提出了美國經濟陷入雙底衰退的可能性，意味著經濟在短暫復甦後又重回衰退的時期。Lockhart 表示：「我仍然認為，必須進一步考慮各種情況，其中一些情況也包含悲觀的一面，那就可能是雙底衰退。」

此外，他也表示，如果疫情管控方面的工作進展不佳，出現更多的新增確診病例，那美國經濟就很有可能會陷入雙底衰退。

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 彙編的數據顯示，美國確診病例目前超過 580 萬例，死亡病例數超過 18 萬例。

美國商務部表示，為遏制疫情在所採取的不同程度的封鎖措施，已經導致美國經濟在第二季暴跌 31.7%，跌幅創下歷史新高。

根據先前美國全國商業經濟學會 (NABE) 的調查報告顯示，美國經濟衰退可能將持續惡化，並至少再延續一年的時間，甚至有近 80% 的受訪者認為有 25% 的機會陷入二次衰退。

報告也顯示，有將近一半的受訪者認為，美國國內生產總值 (GDP) 在 2022 年前都難以回到疫情前的水平。另外，多數經濟學家認為，至少要到 2022 年 2 月，美國就業市場才能重回原先水平。