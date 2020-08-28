◆盤勢分析

1.Fed 主席鮑爾週四於全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 宣布劃時代的變革，Fed 將採取平均通膨目標架構，改寫「充分就業」和「達成通膨目標」的方法，暗示長期零利率的時代來臨；激勵週四美債殖利率跳升，金融股領軍大漲，但油價下跌拖累能源股疲弱不振，美股四大指數漲跌互見；終場美股四大指數漲跌幅介於 - 1.34% ~+0.57 %；蘋果 - 1.20%；摩根大通 + 3.29%；AMD-2.58%；聯電 ADR-2.93%。

2. 在周三美股四大指數續漲的激勵下，周四台股以上漲 54.96 點的 12,888.65 點開出後，在電子、汽車、玻陶股上漲下指數最高來到上漲 127.39 點的 12,960.68 點，恰逢兩個前高 (13031 點、12981 點) 切線反壓，隨後在 2454 聯發科、3661 世芯 - KY、3034 聯詠等 IC 設計股領跌之下，指數震盪走低，終場加權指數以下跌 35.98 點的 12,797.31 點作收，跌幅 0.28%，成交量 2,166.29 億元。三大法人合計賣超 81 億元：外資賣超 77.47 億元、投信買超 5.48 億元、自營商賣超 9.01 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，下降切線 (7/28 的 13031 點與 8/18 的 12981 點切線) 仍待補量突破。

(2)、均線: 守穩短天期均線 (5 日、10 日、20 日線)，且短天期均線糾結，留意後勢突破方向。

(3)、指標：KD 在 8/25 出現黃金交叉後，周四 K、D 開口擴大，未出現死亡交叉前偏多操作為宜。

4. 櫃買指數上漲 0.11%，收在 165.81 點，持續挑戰 166.25~168.22 點的前高壓力區，支撐約 163.7 點附近，壓力約在 168 點附近。

5. 觀盤重點：周四指數挑戰下降切線失敗而拉回，但仍守穩短天期均線之上，短線多頭格局不變，KD 未出現死亡交叉前，仍以偏多操作為宜。

6.8 月 17 日美國商務部發布全面封殺華為取得晶片的禁令後，美國商務部將再祭出新封殺大陸的政策，此次鎖定半導體設備出口新限制，衝擊台股半導體設備股的走勢。據外電報導，美國正考慮對半導體生產設備和相關軟體工具、雷射、感測器及其他技術，祭出新出口限制，防止美國設備技術落入大陸及競爭對手中。

7. 偏光板大廠誠美材（4960）昨（27）日召開法說會，發言人盛海天表示，下半年日系及陸系客戶訂單升溫，第 4 季新增韓系客戶，目前接單大於生產，本月底由接單式生產改為計劃性生產，但部分上游零組件缺料，致出貨遞延，估計本季營運持平上季，下季產能滿載，較本季有兩位數成長，「單季轉盈非常有信心」。

8. 元太（8069）電子貨架標籤上半年出貨超越去年全年，第二季營收、獲利寫下 9 年來的新高，上半年營收 66.53 億元，每股盈餘達 1.55 元。展望下半年，元太董事長李政昊表示，進入第三季電子書閱讀器的傳統旺季，拉貨動能明顯回溫，而且電子貨架標籤出貨成長仍然強勁，預期下半年營運表現還會比上半年更好。

