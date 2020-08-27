台灣投資環境風險評比穩居全球第三 BERI：可增加商業行為

美國商業環境風險評估公司 (BERI) 發布今年第 2 次 (8 月) 的投資環境風險評估報告，台灣排名位居全球第 3，總分維持 61 分，僅次於瑞士、挪威，同時為亞洲第 1 名。台灣本次評比列為 1C 等級，BERI 對於投資人的建議是，可增加商業及投資行為。

BERI 每年 4 月、8 月及 12 月發布投資環境風險評估報告，針對營運風險、政治風險及匯兌風險三大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，作為評鑑投資環境優劣的依據。

台灣投資環境風險評比居全球第 3，也是亞洲地區排名第 1，其次依序為南韓、新加坡、日本、馬來西亞、越南、印尼與中國。展望 2021 年，台灣排名全球第 3，評分 63 分；2025 年全球第 3，評分 67 分。

觀察三大指標，台灣今年匯兌風險評等維持第 1 名，評分 79 分，較上次進步 2 分，主要原因為 6 月商品貿易順差增至 48.41 億美元，去年同期則為 38.22 億美元，進口支出全年下降 8.6%，迎來 10 個月來最大的順差。

在營運風險方面，台灣排名全球第 3、亞洲第 1，主要在於貨幣供給及通貨膨脹、勞動成本與生產力比、通訊與運輸等方面的表現較為優異。

政治風險指標的部分，台灣評分 45 分、全球第 18 名，較上次下滑 1 分、5 個名次，BERI 預測，我國 2021 年政治風險排名第 17 名 (48 分)，2025 年排名第 13 名 (55 分)。