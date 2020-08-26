〈能源盤後〉兩大風暴前後登陸 墨西哥灣關閉80%以上生產 原油汽油均收創3月以來最高點

週二 (25 日) 交易，原油和汽油期貨價格均創 3 月初以降最高收盤價，係因熱帶風暴迫使墨西哥灣沿岸關閉了 80％以上的近海原油生產，煉油廠也因此減產。

熱帶風暴馬可（Marco）星期一登陸，並在星期二早晨降為熱帶氣旋，現在市場焦點放在熱帶風暴勞拉（Laura）上，勞拉已在星期二早上升級為颶風，預計將在本週晚些時候登陸美國墨西哥灣沿岸。

Rystad Energy 石油市場負責人 Bjornar Tonhaugen 表示，「市場心知肚明，因為颶風而關閉生產的狀態通常是短暫的，現在還太早，無法判斷當前的颶風會不會讓價格長期看跌。由於水災，比起上游營運商關閉原油供應的時間，煉油廠可能需要關閉更久，因此煉油廠對原油的需求下降，可能會抵銷供應緊繃帶來的價格利多因素。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 73 美分或 1.7%，收每桶 43.35 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 73 美分或 1.6%，收每桶 45.86 美元。

根據道瓊市場數據， WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨均創下 3 月 5 日以來最高收盤價。

內政部安全與環境執法局 (BSEE) 週二援引營運商報告，估計墨西哥灣關閉了 84.3％的海上石油生產，即約 160 萬桶石油 / 日，以及近 61％天然氣生產。

商業銀行分析師 Eugen Weinberg 指出，美國石油處理產業近半數座落於墨西哥灣沿岸，當地許多煉油廠在勞拉預期登陸之前就暫停生產。儘管 2005 年卡特里娜颶風過後，煉油廠已將強化防備，但仍有水災肆虐的風險，這可能會導致延長關閉時間，且暴風雨也會影響原油的運輸和出口。

Weinberg 表示，汽油期貨價格週一因應風暴到來而大漲 6.5％，這一點也不令人意外。

分析師稱，10 月汽油期貨價格對 11 月汽油的溢價擴大，這表明市場參與者擔心汽油出現短缺問題。

最近月契約，9 月交割的汽油期貨價格上升 2.1%，收每加侖 1.3959 美元，亦登上 3 月 5 日以來最高收盤價。

交易最活絡的 10 月交割的汽油期貨價格上升 0.7%，收每加侖 1.2685 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上升 1%，收每加侖 1.2601 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格僅微幅下跌 1% ，收每百萬 Btu 2.489 美元。

分析師 James Roemer 指出，自 2005 年起，事實上大多數墨西哥灣颶風都是導致天然氣價格下跌而非上漲，因為下雨導致需求遭破壞，且事實上多數天然氣生產現在是靠陸上頁岩，而非離岸。倘若勞拉進一步向西偏離主要管道和海灣鑽井平台，那麼天然氣價格就可能會開始下跌。」

交易者繼續關注石油需求變化的跡象。 IHS Markit 副總裁兼石油市場主管吉 Jim Burkhard 週二報告指出，全球石油需求一直以創紀錄的速度成長，過去 3=4 個月來以每日 1300 萬桶成長，「在 4 月因新冠病毒而崩潰至觸底後，目前已經恢復到新冠疫情爆發前 89% 的水準。」

Burkhard 認為，這種成長可能會逐漸減弱。IHS Markit 預期全球原油需求將走平並穩定在低於疫情前的水準，即每日 9200 萬桶至 9500 萬桶，或約前一年 92% to95% 的水準，到到明年第一季底。

美國 EIA 週三將公布上週原油庫存報告，根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (8/21 止) 原油庫存下降 430 萬桶、汽油供應量下降 270 萬桶、蒸餾油下降 70 萬桶。