玉山銀理專監守自盜累犯 這次A客戶上億資金 金管會9月開罰

玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行理專監守自盜案件頻傳，6 月被爆潘姓理專涉挪用 17 名客戶逾 1 億元的款項，金管會主委黃天牧今 (26) 日表示，目前正請玉山銀行陳述意見中，最快 9 月就會有結果，至於是否因為玉山銀行累犯而加重懲處，須待公司陳述意見後再行判斷。

玉山銀今年 2 月才因埔墘分行蔡姓前理財專員挪用客戶資金 3600 萬元，遭金管會重罰 1200 萬元，不到半年，6 月又被爆出鳳山分行潘姓理專疑因投資失利，涉盜領 17 名客戶存款，涉案金額達 1 億 985 萬元。

黃天牧指出，目前請公司陳述意見中，最快 9 月會有結果。至於是否因累犯而加重處罰？他則說，須待公司陳述意見後再行判斷。

由於玉山銀頻頻爆出監守自盜案，外界關切是否理專十誡需要再調整，黃天牧表示，理專十誡是 2019 年才訂定的政策，當時是因一連串理專弊案而制定，今年才上路，要落實理專十誡得靠金融檢查與銀行內控部門來把關，由於理專十誡政策才剛執行不久，因此會繼續觀察執行結果，黃天牧還強調「法規不必多，重點在執行」。

黃天牧強調，銀行行為與文化有關，由於銀行生態與以前大不相同，讓銀行負責人了解「上行下效、風行草偃」，什麼文化就會產生什麼行為，當然文化不是立竿見影、一蹴而成，而需要時間累積，一家銀行永續經營要靠好的文化來奠定，所謂好的文化，即是誠信經營的文化。