全球經濟動盪不安 尋找守護資產妙方

2020 年絕對可以排上史上股市波動率最大的年度之一，統計 2020 年截至 6 月底，才短短半年間標普五百指數單日漲跌幅大於 5% 的天數就高達 10 天，顯示新冠疫情對經濟所造成的衝擊。

景順投信表示，身處動盪投資環境，投資人追求高品質更重於高息，儘管高評級企業債券的殖利率並不誘人，但面對一個波動性高、心態保守的年代，投資重點是在總報酬，因此慎選追求優異的超額報酬且能實現一致、穩定投資成果的高評級企業債券基金，才是 2020 年投資王道。

新冠疫情不僅讓中美關係惡化，川普連任之路可能因疫情受挫，連帶迫使川普的外交政策更為強硬，也讓保護主義更加盛行。在高波動已成為市場常態下，投資人必須在金融市場中，尋找一方面資產的增值速度能夠追上物價，另一方面價格穩定性不至於被許多非市場因素造成價格大幅下挫的投資工具，因此具備「高評級」特色的投資等級企業債券，自然成為市場搶手貨。

景順環球高評級企業債券基金自 2009 年成立以來，操作團隊不但歷經多次市場循環，也在總經情勢考驗下，持續淘金、瞄準全球優質發債企業，投資組合囊括 250 家以上的發債企業與 600 檔企業債券，使債息收益與債信評級達到最佳化效果，平均信評為 BBB + 等級 (註一)，投資人透過基金，便能一次打包全球好公司發行的債券。

展望未來局勢，景順環球高評級企業債券基金經理人 Lyndon Man 表示，由於全球人口老化、債務問題及長期需求停滯等因素，總體環境要看到 V 型復甦的可能性低，因此基金投資組合將傾向能提供利差的高品質資產外，也會持續在相對弱勢族群中，挖寶受惠轉型的個別公司債，基金更重視流動性，因此耐心管理流動風險，不過分追逐短期超額報酬，將會是長線勝出之道。

基金自成立以來歷經多次市場考驗

資料來源: 晨星, 2020 年 7 月底，本基金為景順環球高評級企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金) C - 年配息股 美元，成立日期為 2009 年 9 月 1 號，參考指數為 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Hedged USD)

註一：信評資料截至 2020 年 6 月底。單一債券信評採 S&P, Moody’s, Fitch 中擇優選一; 現金部位則視同為 AAA 最高信評等級。不同信評等級換算為不同積分; 如 AAA 換算為 1 點積分，BBB - 換算為 10 點積分。平均信用評等採各單一債券與現金之加權平均積分四捨五入後，轉為信評等級。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站 http://www.invesco.com.tw 基金之「配息組成項目」查詢。基金配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。Inv20-0281