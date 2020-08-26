【袁志峰專欄】恒指仍有向上突破機會

8 月 26 日推介 - 信德集團 (242, 上日收市 $2.98)

1) 股市前景

恒指昨日微跌，主要受 A 股疲弱所影響，消息面無顯著變化。農夫山泉 (9633) 招股反應熱烈屬意料中事，螞蟻集團已正式向港交所申請上市，有助提振市場情緒，估計恒指月底前有機會上試 26000 點。

今天推介是信德集團 (242) ，濠賭股近日因中央政府逐步放寬旅客到訪澳門而急升，估計較受澳門經濟影響的信德集團亦可受惠，有追落後空間。本益比低至 0.25 倍，估值偏低。周四公布中期業績，

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 35 點，其後輾轉回落，最多跌 199 點，午後隨 A 股反彈，收報 25486 點，跌 65 點或 0.3%。成交額按日減少 8% 至 1288 億元，跟 8 月以來日均成交額的 1292 億元相若。港股通南向淨買入減至 10 億元，8 月累計淨買入 232 億元，遠低於 7 月份淨買入的 910 億元。

藍籌股 20 升 28 跌 2 持平。中期盈利勝預期的申洲國際 (2313) 升 8%，是表現最佳藍籌，其次是濠賭股金沙中國 (1928) 和銀河娱樂 (27)，皆升逾 2%。手機股瑞聲科技(2018) 及舜宇光學 (2382) 是跌幅最大藍籌，分別瀉 7% 和 5%。

大型科技股漲跌不一。美團 (3690) 回吐 3%，阿里 (9988) 和網易 (9999) 漲逾 1%。騰訊 (700) 及京東 (9618) 跌少於 1%。恒生科技指數跌 1.5%，成份股 11 升 19 跌。FIT HON TENG(6088)及新東方在線 (1797) 分別漲 7% 及 5%，是表現最佳成份股。阿里健康 (241) 跌逾 6%，是瑞聲科技 (2018) 以外跌幅最大成份股。

板塊方面，手機、內房、物管、教育及醫藥股跑輸大市。盈利遜預期的保利物業 (6049) 瀉 11%。中教控股 (839) 跌逾 3%。藥明生物 (2269) 及中生制藥 (1177) 跌逾 3%。碧桂園 (2007)、華潤置地(1109) 和中國海外 (688) 跌 2%-3%。四大內銀股變動不大。濠賭、汽車和航空股做好。吉利汽車 (175)、比亞迪(1211)、長城汽車(2333) 及廣汽集團 (2238) 漲 1%-3%。中國三大航空股升 3%-5%。

周二上証指數高開低走，收報 3373.58 點，跌 0.4%。深証成指持平，科創 50 指數跌 1.6%。滬深兩市總成交逾 9000 億元 (人民幣，下同)。北向資金淨買入 17 億元，8 月累計淨買入同樣是 17 億元。

3) 上日美股市況總結

周二美股三大指數漲跌不一。道指收報 28248 點，跌 60 點或 0.2%。標指升 0.4%，創紀錄新高。納指升 0.8%，創紀錄新高。美匯指數跌 0.3%，收報 93.02。紐約 12 月期金持平，收報 1936 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

數據分析公司 Gartner 統計資料顯示，全球智能手機第二季銷量跌 20.4%，至 2950 萬部；其中，蘋果手機銷量跌幅為 4%，三星跌幅最大，達到 27.1%。中國華為、小米與 Oppo 期內銷量分別下滑 6.8%、21.5% 與 15.9%。(信報)

5) 新股訊息

農夫山泉 (9633) 首日已錄得近 1646 億元孖展額，超購 280 倍。市場預計，農夫山泉有望超越凍資 3092 億元的康基醫療(9997)，成為今年新股凍資王。(蘋果日報)

螞蟻集團正式向港交所及 A 股科創板遞交上市申請，是次 A 股發行、H 股首次公開發行中，發行的新股數量合計不低於 A 股和 H 股發行後總股本的 10%，A 股發行有超額配售權，可超額配售股份不多於今次 A 股發行的 15%。螞蟻集團今年上半年純利 212 億元 (人民幣，下同)，按年增長 14.6 倍，2019 年純利為 170 億元。按非國際財務報告準則，上半年純利為 239 億元，按年增長 5 倍，2019 年純利為 242 億元。(信報)

6) 個股訊息

安踏體育 (2020) 公布，今年上半年股東應佔溢利 16.58 億元(人民幣，下同)，按年下跌 28.6%，中期息派 21 港仙。期內，收益 146.7 億元，按年減少 1.0%。(信報)

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/