〈貴金屬盤後〉市場樂盼鮑爾發言 黃金白銀逆轉站上1週高點

週三 (26 日) 交易，黃金和白銀期貨價格上漲至一週來最高收盤價，係因交易者期待 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 即將在全球央行年會上發言，這可能是貴金屬下一個重要催化劑。

週三早盤黃金走跌，係因債券殖利率上升而承壓，且隨後短暫擴大跌幅，係因 7 月份耐久財訂單大增 11.2%，遠優於共識預期的 4.8% 升幅。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「以過往經驗而言，良好的經濟數據對黃金不利，但此回經濟消息釋出後，實際利率下降，因為通膨預期上升的程度超越了公債殖利率上升程度，在這種情況下，對黃金市場來說反而是看漲動力。」

鮑爾預計週四在全球央行年會上的發言將釋出更寬鬆的信號，表明 Fed 將願意採用非常規方式來考慮通膨的上升。

鮑爾預計提倡所謂的非對稱通脹目標，即允許通膨上升到傳統的年度目標 2% 以上，這可能被視為黃金和其他貴金屬的利多因素。

GoldMining 執行副總裁 Jeff Wright 表示，「鮑爾的演講可能會改變市場，但還得確認其『鴿派論調 / 情緒』，才能讓黃金進一步復甦。如果他發言支持零利率與再刺激成長的其他方法，我預期美元跌勢將重返，黃金也會在短期內向 2000 美元方向回彈。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 29.40 美元或 1.5%，收每盎司 1952.50 美元，盤中低點達 1908.40 美元。

根據 FactSet，此為黃金最活躍契約自 8 月 19 日以來最高收盤價。前一日下跌 0.8%，收在黃金最活躍契約自 7 月 24 日以來最低。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 1.18 美元或 4.4%，收每盎司 27.449 美元，達 8 月 18 日以來最高收盤價，前一日下跌 1.3%。

貴金屬週三抵抗了公債殖利率的上升。FactSet 數據顯示，10 年期公債殖利率上升 1.6 個基點達 0.698%。一般而言，公債殖利率上升不利於不孳息的黃金。

與此同時，美元疲軟為黃金價格開闢了上漲之路，因美元貶值會讓美元計價的黃金對海外投資者的吸引力提高。ICE 美元指數下降 0.1%，但早盤多半交易時間走穩。

Gold Newsletter. 編輯 Brien Lundin 表示，「目前黃金自然趨勢是上行的，主要是因全球越來越能理解，寬鬆貨幣和刺激政策的開銷將讓貨幣相較黃金貶值。」

「我想，我們會持續看到黃金隨時間推進而鞏固住收益，而非出現大幅的價格修正，黃金會先在區間內交易數個月的時間，接著才再次反彈上漲。」

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