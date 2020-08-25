疫情打亂企業經營模式 今年國際鉅額交易併購案幾近停擺

新冠肺炎疫情衝擊企業併購交易，根據安永財務管理諮詢服務公司調查，去年上半年交易規模超過 100 億美元的鉅額交易熱絡，但到了下半年轉趨保守，今年 4 月起受疫情衝擊，全球併購交易大幅萎縮，鉅額交易 5 月起幾近停擺。

安永今 (25) 日發表 2020 國際投資併購白皮書，報告內容指出，自 2019 年起全球併購交易由於監管嚴格與地緣政治的不確定性，可能造成交易時程延長，去年超過 10 億美元併購案件中，超過半數 (52%) 的企業併購動機來自於產品創新及技術擴張需求促使企業尋求併購，而受上下游整併及產品線擴張驅動之跨業整併仍為趨勢，此類型的併購金額占 2019 年度併購金額 40%。

安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬指出，受到全球政經環境不穩定影響，台灣 2019 年併購活動放緩，總交易金額共 75 億美元，去年台灣的海外併購活動成為主要動能，交易金額約 46 億美元再創新高，海外併購強勁的主因為台廠積極向外整併以增加國際競爭力，其中北美金額最高近 30 億美元，與台灣經貿關係緊密的日韓件數最多。

何淑芬說，去年外資來台併購動作暫緩，主因中美貿易戰、英國脫歐、新冠病毒疫情造成全球併購活動降溫，併購總額 10.5 億美元，北美及日韓為來台併購的前兩大地區，各占外資來台併購交易件數約 38%，以科技業為重點投資產業。

相較之下，國內的整併交易活動熱絡，原因在於各廠積極搶占 5G、物聯網、車用電子等版圖或透過私有化轉型升級。由台灣投資併購趨勢，看見台美、台日合作日趨緊密，以藉此在國際競爭環境下聯手強化核心競爭力。

何淑芬認為，迎接後疫情時代，企業也將因應情勢重新思考投資策略布局，由於中國成本優勢降低，中美貿易戰及新冠病毒疫情催化供應鏈重新布局，使得 2019 年台灣對中國投資下滑，轉而加速至新南向國家布局，另外有部分的台商選擇回台投資。

何淑芬建議，台灣企業在考量遷出中國時，應考量潛在挑戰，包括與供應商重新建立合作關係、開發中國家基礎建設較落後、高度依賴中國市場、語言文化隔閡、遷移費時及成本高。



