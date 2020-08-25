天下CSR排名出爐 台積電蟬聯龍頭 聯發科躋身前五名

天下雜誌今 (25) 日揭曉「天下 CSR 企業公民獎」，今年大型企業組的名單較過往變動大，台積電 (2330-TW) 蟬聯龍頭，聯發科 (2454-TW) 則躋身前五名，其餘如和泰車、台泥與中華電信，全為新面孔，依序排名八至十名。

天下指出，台積電今年再度蟬聯天下企業公民獎「大型企業」組的冠軍寶座，不僅用優秀的經營與技術守護台灣，也是國內各家企業投入 ESG 的標竿，從獨立董事占董事會席次過半，到遍及全台的偏鄉教育與青年培力，更在上個月與離岸風電業者簽下全球規模最大的企業購售電契約，皆是台積電奪冠關鍵。

天下表示，由於疫情當前，企業與在地連結也是經營重要課題，今年「大型企業」組的排名較過往變動大，前十名當中，就有四席是新面孔，包括聯發科、和泰車、台泥與中華電信，都展現在地參與的積極影響力。

其中，聯發科與和泰車，皆採競賽形式，推動青年運用科技解決在地問題；台泥也以花蓮和平廠作為基地，積極為在地注入就業與觀光動能；中華電信則推動培力工作坊，找社區營造專家帶領青年實作案例。

至於信義房屋因連續 16 年舉辦社區提案競賽，規模有感，目前累計已超過一萬個提案計畫，全台 368 個鄉鎮中只有 4 個鄉鎮未提案，持續性與社會影響力，讓信義房屋今年維持「大型企業」天下企業公民獎的第三名。