康全電訊全年估賺進半個股本 暫定9/23掛牌上櫃

康全電訊 (8089-TE) 董事長任冠生今 (25) 日表示，下半年可望延續上半年的成長趨勢，法人估，全年獲利上看半個股本；康全電訊暫定 9 月 23 日掛牌上櫃。

康全電訊三大產品線為光通訊中繼設備 DPU、寬頻用戶端設備及家庭網路設備，另外也提供雲端管理系統，以自有品牌「COMTREND」，打入客戶國際知名電信運營商、電信網路系統整合大廠、有線電視運營商及北美電信網路設備經銷商。

康全電訊指出，DPU 是較特殊利基市場，除了常裝設於惡劣環境，要滿足防塵、防水、防雷擊等規格外，因為本身無法供電，因此必須將智慧型反向饋電系統，整合到 G.fast 用戶端設備中，用以解決 DPU 的遠端供電問題，雖然很多大廠要做，但公司仍保有技術領先優勢。

以康全電訊目前營收占比來看，光通訊中繼設備佔營收近 1 成，毛利最高，主要出貨亞太地區，寬頻用戶端設備約 6 成、家庭網路設備約 3 成。

今年由於疫情推升寬頻需求，康全電訊中繼設備在室外安裝完畢後，透過寄送終端設備到使用者家、簡易接線即可開通網路服務，相較傳統到府安裝，能避免接觸染疫風險，出現更多需求，帶動出貨暢旺。

展望下半年，康全電訊認為，需求仍將穩定成長，目前也新增多個歐美客戶，並已完成認證，公司透露，部份小型電信商毛利可觀，最快年底可開始出貨，估將成明後年營運動能。

康全電訊上半年稅後純益 1.11 億元，年增 53%，每股純益 2.26 元，毛利率站穩 3 成以上；累計前 7 月營收 16.29 億元，年增逾 1 成，而母公司訊舟 (3047-TW) 2011 年入股康全電訊，目前持股逾 4 成。