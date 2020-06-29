建材廠崇佑-KY 5月轉盈 前5月每股仍虧 0.53元

金屬裝飾材料廠崇佑 - KY(5543-TW) 5 月營運已虧轉盈，崇佑今 (29) 日公布 5 月單月稅後純益 36 萬元，年減 89.99%，每股純益 0.01 元，不過今年前 5 月仍虧損，稅後虧 1909 萬元，每股虧損 0.53 元。

崇佑今年第一季施工受疫情影響，營收 1.49 億元，毛利率為 23.23%，稅後虧損 1500 萬元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.42 元。

崇佑過去累積許多大型公共工程經驗，包含大連地鐵、北京地鐵、南京地鐵、北京新機場線、菲律賓輕軌、雅加達機場 T3 航站樓、北京大興機場，今年也積極結盟各地工程設計，擴大自有品牌市場滲透率。

崇佑董事長張建智指出，公司致力掌握產業關鍵技術，已取得多項專利，除加高競爭門檻，並透過強化產品及銷售管道整合，目前除在中國大陸不斷擴充版圖，也把業務推到台灣、東南亞新興市場，以多面向經營策略，充實營運規模。

台灣市場部分，崇佑日前取得台北市萬華區青年公共住宅二期工程訂單，契約金額 7800 多萬元，預計 2020 年完工驗收。

另外，崇佑在東南亞地區採取異業結盟合作及代理經銷策略模式，在印度、印尼、馬來西亞、越南及柬埔寨等地布局設點。