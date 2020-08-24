不受疫情復發衝擊 科技股靠基本面題材持續吸金

不受國際疫情復發影響，亞股持續受外資青睞而翻揚，其中科技類股在出口動能與高階製程需求支撐下，持續受熱錢青睞，尤其有企業進駐的越南、印度更受惠於題材加持，吸引資金持續買超。

摩根投信指出，儘管歐美疫情有捲土重來升溫跡象，但仍無損風險性資產表現，尤其是有科技題材加持的美股、亞股更是資金青睞的重點市場，以亞股來說，越南與印度近期在科技業進駐議題加持下，分別獲資金買超 0.33 億美元、19.11 億美元。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，根據 8 月份美銀美林全球經理人調查顯示，雖然從第 2 季至今全球股市已漲了一波，但經理人的現金水位仍在 4.6%，尚未降至 4% 以下的過熱區間，顯示市場還在中性的水準範圍內。

林雅慧分析，市場對景氣預期的樂觀，也反映在亞洲的出口表現上，以半導體來說，隨著高階製程需求暢旺、遠距商機持續發酵並搭配智慧手機代工訂單的增加，台灣 7 月外銷訂單年增長達 12.4%，創兩年半來與歷年七月最大增幅。

此外，美、中在半導體領域的對抗，也讓亞洲科技出現聚落化效應，除了台灣以外，韓國、印度、越南與東協各國等也都出現科技大廠加速投資的消息，這些都是亞洲科技類股長線看好的題材。

富蘭克林證券投顧指出，美股科技類股表現強勢，帶動 S&P 500 指數收復疫情爆發以來的跌幅，並進一步創下歷史新高。

但要注意的是，隨著美中關係持續緊張、美國新一輪刺激政策卡關，加上全球疫情依然嚴峻，保守型或風險性資產漲多後評價面吃緊，逢高獲利了結賣壓難免，建議投資仍以基本面為依歸。

富蘭克林證券投顧指出。隨著第 4 季科技股傳統旺季到來，建議投資人無須預設高點而錯失漲幅，空手者可先建立基本部位，逢震盪積極加碼科技產業型基金，穩健型投資人可採大額定期定額策略介入。