反擊美國 傳TikTok下周對川普政府提告

路透引述知情人士說法報導，TikTok 準備最快下周一對川普政府提告，主張白宮要求限期 45 天後禁止美國企業或個人與 TikTok 和字節跳動交易的行政命令，違反法律。

抖音針對的是川普在 8 月 6 日頒布行政命令，該命令指示美國商務部擬定包含字節跳動和 TikTok 在內的交易清單，45 天之後禁止美國企業與清單上的企業交易。

川普在 8 月 14 日另外頒布一道行政命令，限期 TikTok 在 90 天脫手美國事業，這並非抖音提告的項目。據悉字節跳動和微軟、甲骨文等潛在買家的談判已經取得一些進展，一些字節跳動的美國投資人也可能參與競標。

知情人士透露，TikTok 將主張 8 月 6 日行政命令依據的國際緊急經濟權力法案 (IEEPA)，剝奪 TikTok 權利，也將針對被白宮列為國家安全威脅一事提出異議。

報導指出，TikTok 提告無法讓字節跳動免於脫手 TikTok 業務，因為訴訟內容和 8 月 14 日行政命令要求出售 TikTok 無關，這道行政命令不受司法審查。

目前不清楚 TikTok 打算向哪個法院提告，該公司先前曾說將尋求法律途徑，TikTok 員工也準備自行提起訴訟。

對此消息，字節跳動和白宮發言人都拒絕回應。