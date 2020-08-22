成本壓力劇增 富國銀行：8月起恢復裁員

富國銀行 (Wells Fargo) 週五 (21 日) 宣布，8 月起將恢復裁員行動，反映該行在上季出現十年來首度虧損後，削減成本壓力急遽升高。此舉也讓富國銀行和其他承諾疫情期間不會裁員的大銀行漸行漸遠。

隨著削減成本壓力升高，富國銀行近期打算重啟裁員計劃，在未來幾月、甚至幾年內實行更大幅裁員。

富國銀行發言人 Beth Richek 發布聲明證實，該行已自 8 月起恢復定期裁員作業，希望藉此打造一個更強大、更有效率的公司。

截至台北時間週五 (21 日) 晚間 23:56，富國銀行 (WFC-US) 週五收盤下跌 0.46％，至 23.64 美元。

《彭博》曾在 7 月報導，富國銀行計劃今年稍晚展開更大幅度裁員，當時富國高層表示，裁員、關閉分行以及削減第三方支出都在考慮範圍內。

事實上，早在疫情爆發前，富國銀行就計劃裁減部分職員，隨後因疫情爆發而被迫中斷。《彭博》引述知情人士稱，上述人員即包含在本次裁員範圍內。

富國銀行執行長 Charlie Scharf 上月表示：「裁員作業仍在進行中，我們已告知部分員工他們將失去工作。」

富國銀行削減成本的壓力日益迫切，該行第 2 季創下金融危機以來首度虧損，並削減 80％股息。

如今的裁員行動可能進一步考驗銀行同業的決心，花旗 (Citi)、摩根士丹利 (Morgan Stanley) 等多家銀行此前承諾，不會在疫情期間裁員。