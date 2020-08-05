〈環宇法說〉Q3仍有挑戰 轉投資晶成8月可望小量試產

環宇 - KY (4991-TW) 今 (5) 日召開線上法說會，總執行長暨總裁安寶信表示，因疫情導致部分產能受限，第 3 季仍有挑戰，第 4 季要觀望 9 月中國基礎建設招標情況，轉投資晶成半導體方面，下半年仍需認列業外虧損失，但晶成 8 月已小量生產，可望逐月貢獻營收，預期明年首季放量。

安寶信表示，受疫情影響，環宇產線進行調整，稼動率稍微下滑，在轉投資設備驗證、進駐時程也稍有遞延，原估晶成半導體今年第 4 季可望放量生產，將遞延至明年首季，常州新晶宇也要到明年第 2 季才可望正式投產。

安寶信進一步指出，與晶成合作主要開發 6 吋化合物半導體無線射頻晶圓代工、光電晶圓代工業務，但目前客戶多數仍以 4 吋為主，因此今年導入的產品量有限，估明年才有機會放量，但晶成相關設備投資都已完成，營運最辛苦的時間已過，8 月起可望小量試產。

市場持續關注環宇業外投資損失，第 2 季業外損失達 6049.5 萬，其中認列晶成 5879.3 萬元，高於首季，環宇表示，1 月底持股比例才增至 36.06%，依此評估，晶成虧損並未擴大，估第 3 季、第 4 季投資損失將與第 2 季相當。

展望今年，安寶信指出，短期營運受疫情影響，但 9 月中國將召開基礎建設招標會，將爭取更多訂單，而近幾季環宇自有品牌 (KGD) 營收比重提升，也可望挹注成長，至於產品是否受美國禁令影響，內部評估受影響有限，也已完成相關許可申請。