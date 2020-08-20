〈外銷訂單〉7月年增12.4%連五紅 創歷年同期新高

經濟部統計處今 (20) 日公布 7 月外銷訂單，受惠半導體高階製程需求暢旺、遠距商機持續發酵，傳統貨品也受國際原材物料價格、需求回溫，外銷訂單達 455.7 億美元，月增 11.1%、年增 12.4%，連五紅，也創歷年同期新高。

經濟部統計處處長黃于玲表示，依貨品別觀察，受惠筆電、平板電腦、伺服器、網通產品及顯示卡等遠距應用相關產品接單暢旺，加上智慧手機組裝代工訂單增加，資訊通信產品年增 29.9%，電子產品也因半導體高階製程、5G 通訊需求，年增 25.4%。

傳統貨品方面，黃于玲指出，各國已重啟經濟活動，加上國際油價、鋼價自低檔回升，各產品接單均較上月成長，其中，機械設備受惠半導體、自動化設備接單，由負轉正，年增 6.7%，但基本金屬、塑橡膠製品、化學品仍較去年衰退。

展望未來，黃于玲表示，下半年消費性電子產品新品將陸續推出，加上遠距商機、5G 通訊、高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續發酵，資訊通信、電子產品接單動能可望延續，國際油價及鋼價逐步回升，也有利傳統貨品接單回溫。

海外生產比重方念，7 月受高度仰賴海外生產的資訊通信產品接單成長，讓外銷訂單海外生產比回升至 55%，年增 3.3 個百分點，累計前 7 月年增 1.6 個百分點。